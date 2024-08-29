У Куп'янську спіймали колаборантку, яка випитувала у пенсіонерів персональні дані

На Харківщині викрили колаборантку, яка збирала особисті дані пенсіонерів
Харківська обласна прокуратура та Служба безпеки України викрили колаборантку з Куп’янська, яка працювала в окупаційній адміністрації. Зловмисниця збирала персональні дані у пенсіонерів.
Про це повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури у четвер, 29 серпня.
На Харківщині затримали російську колаборантку
Як стало відомо, затримана під час окупації села Кам'яньске добровільно працевлаштувалась на посаду "виконувачки обов'язків завгоспа військово-цивільної адміністрації".
Колаборантка, серед іншого, перевіряла списки пенсіонерів для отримання ними "матеріальної допомоги" від Росії та видурювала у них персональні дані.
Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили колаборантку. Зловмисниці вже повідомлено про підозру та заарештовано.
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