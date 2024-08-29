Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Пропагували кремлівські наративи — на Харківщині троє російських прибічників отримали підозри arrow

Пропагували кремлівські наративи — на Харківщині троє російських прибічників отримали підозри

29 серпня 2024 13:42
Катерина Османська - Редактор
На Харківщині повідомили про підозри трьох російським поплічникам
Правоохоронці у відділку. Ілюстративне фото: Бабель
Катерина Османська - Редактор

Трьом місцевим жителям Куп'янського району у Харківській області, які пропагували "русский мир", повідомили про підозру. Вони публічно підтримували ворога, пропагували війну та закликали знищування українських військових.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі у четвер, 29 серпня. 

Читайте також:

Що відомо про російських прибічників

Правоохоронці розповіли, що серед любителів "русского мира" двоє чоловіків та одна жінка, усі вони мешканці сіл Купʼянського району. Під час захоплення російськими військовими населених пунктів вони публічно підтримували ворога.

  • Пропагували кремлівські наративи — на Харківщині троє російських прибічників отримали підозри - фото 1
    Підозрюваний житель Куп'янщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Пропагували кремлівські наративи — на Харківщині троє російських прибічників отримали підозри - фото 2
    Підозрюваний житель Куп'янщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Пропагували кремлівські наративи — на Харківщині троє російських прибічників отримали підозри - фото 3
    Підозрювана жителька Куп'янщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
1 / 3

"Серед односельців вони казали, що"Росія тут назавжди, а Україна як держава вже ніколи не буде існувати"", — розповіли в прокуратурі. 

За даними слідства, одна з фігуранток — 42-річна жінка, яка під час окупації села Безмятежне Купʼянського району, публічно переказувала кремлівські наративи. Вона розповідала, що "Донецьку та Луганську області нацисти бомблять майже десять років, російська армія повинна знищити фашистів". 

"Після деокупації підозрювані втекли і наразі переховуються від українських правоохоронців. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук", — зазначили у прокуратурі. 

null
Скриншот допису прокуратури

Також важливі новини дня по темі:

Харківська область прокуратура Колаборант війна в Україні Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:10 Україні пілоти на Мі-24 збили російський "шахед" — ефектне відео

15:03 Економічне бронювання від мобілізації — одним з критерієм може бути рівень зарплат

15:00 Вдарив сокирою та намагався задушити — у Харкові чоловік жорстоко побив співмешканку

14:53 Подарунок від міста-побратима — у Львові побудують Центр ментального здоров'я

14:53 Лукашенко зробив чергову гучну заяву щодо участі Білорусі у війні

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

14:52 Гроші отримували, а за регіон не згадували — результати роботи одеських нардепів

14:50 Доплати та соцдопомога — які виплати отримають пенсіонери у 2024 році

14:50 В Україні оновлять правила безпеки на роботі — що зміниться

14:43 У Швейцарії Павла Дурова позбавили батьківських прав на трьох дітей

14:34 В Укренерго спрогнозували ситуацію в енергосистемі взимку — чи вдасться уникнути відключень

15:10 Україні пілоти на Мі-24 збили російський "шахед" — ефектне відео

15:03 Економічне бронювання від мобілізації — одним з критерієм може бути рівень зарплат

15:00 Вдарив сокирою та намагався задушити — у Харкові чоловік жорстоко побив співмешканку

14:53 Подарунок від міста-побратима — у Львові побудують Центр ментального здоров'я

14:53 Лукашенко зробив чергову гучну заяву щодо участі Білорусі у війні

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

14:52 Гроші отримували, а за регіон не згадували — результати роботи одеських нардепів

14:50 Доплати та соцдопомога — які виплати отримають пенсіонери у 2024 році

14:50 В Україні оновлять правила безпеки на роботі — що зміниться

14:43 У Швейцарії Павла Дурова позбавили батьківських прав на трьох дітей

14:34 В Укренерго спрогнозували ситуацію в енергосистемі взимку — чи вдасться уникнути відключень

Ексклюзив

20:03 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці серпня — скільки в Україні коштує 1 кг алюмінію

26 серпня 2024

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Text

14:30 В Україні можуть менше вимикати світло — експерт спрогнозував дату позитивних змін

Text

14:19 Куюн спрогнозував, чи зростуть ціни на бензин та дизель у вересні

Text

13:00 Київ покаже США план ударів по РФ та Сирський висловився про переговори — ефір День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвав кількість українців, які готові з-за кордону повернутися додому

Text

11:28 Скільки будинків на рік будують для людей, які втратили житло — дані нардепа

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова - 80x80

Подоляк відреагував на скандал навколо відповіді Зеленського щодо Татарова

Text

08:00 Дозвіл ТЦК стріляти на ураження та підвищення податків в Україні — ефір Ранок.LIVE

28 серпня 2024
Text

23:22 Курська операція, мобілізація та провал Путіна — ексклюзивне інтерв'ю Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Text

17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Text

17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку