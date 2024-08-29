На Харківщині повідомили про підозри трьох російським поплічникам

Правоохоронці у відділку. Ілюстративне фото: Бабель

Трьом місцевим жителям Куп'янського району у Харківській області, які пропагували "русский мир", повідомили про підозру. Вони публічно підтримували ворога, пропагували війну та закликали знищування українських військових.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі у четвер, 29 серпня.

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Правоохоронці розповіли, що серед любителів "русского мира" двоє чоловіків та одна жінка, усі вони мешканці сіл Купʼянського району. Під час захоплення російськими військовими населених пунктів вони публічно підтримували ворога.

Підозрюваний житель Куп'янщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Підозрюваний житель Куп'янщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Підозрювана жителька Куп'янщини. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv 1 / 3

"Серед односельців вони казали, що"Росія тут назавжди, а Україна як держава вже ніколи не буде існувати"", — розповіли в прокуратурі.

За даними слідства, одна з фігуранток — 42-річна жінка, яка під час окупації села Безмятежне Купʼянського району, публічно переказувала кремлівські наративи. Вона розповідала, що "Донецьку та Луганську області нацисти бомблять майже десять років, російська армія повинна знищити фашистів".

"Після деокупації підозрювані втекли і наразі переховуються від українських правоохоронців. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшук", — зазначили у прокуратурі.