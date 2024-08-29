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В Харьковской области раскрыли коллаборантку, которая собирала личные данные пенсионеров

29 августа 2024 16:51
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
В Купянске поймали коллаборантку, которая выпрашивала у пенсионеров персональные данные
Прокуроры вручают подозрение. Фото: Харьковская областная прокуратура
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Харьковская областная прокуратура и Служба безопасности Украины разоблачили коллаборантку из Купянска, работавшую в оккупационной администрации. Злоумышленница собирала персональные данные у пенсионеров.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской облпрокуратуры в четверг, 29 августа.

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Как стало известно, задержанная во время оккупации села Каменское добровольно трудоустроилась на должность "исполняющей обязанности завхоза военно-гражданской администрации".

Колаборантка, среди прочего, проверяла списки пенсионеров для получения ими "материальной помощи" от России и выманивала у них персональные данные.

Правоохранители собрали доказательную базу и разоблачили коллаборантку. Злоумышленница уже получила подозрение и была арестована.

купянск коллаборантка
Скриншот заявления Харьковской облпрокуратуры

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