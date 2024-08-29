В Купянске поймали коллаборантку, которая выпрашивала у пенсионеров персональные данные

В Харьковской области раскрыли коллаборантку, которая собирала личные данные пенсионеров
Харьковская областная прокуратура и Служба безопасности Украины разоблачили коллаборантку из Купянска, работавшую в оккупационной администрации. Злоумышленница собирала персональные данные у пенсионеров.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской облпрокуратуры в четверг, 29 августа.
В Харьковской области задержали российскую коллаборантку
Как стало известно, задержанная во время оккупации села Каменское добровольно трудоустроилась на должность "исполняющей обязанности завхоза военно-гражданской администрации".
Колаборантка, среди прочего, проверяла списки пенсионеров для получения ими "материальной помощи" от России и выманивала у них персональные данные.
Правоохранители собрали доказательную базу и разоблачили коллаборантку. Злоумышленница уже получила подозрение и была арестована.
Читайте Новини.LIVE!