На Харківщині внаслідок обстрілів загинула жінка, ще одна отримала поранення
Протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів на Харківщині. Зокрема, під час атаки по місту Куп'янськ загинула 61-річна жінка і ще одна зазнала поранення.
Про це повідомляють у Поліції Харківської області.
Наслідки обстрілів
Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ зруйновано приватний будинок та господарчі споруди, сталися пожежі. Загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років зазнала поранення. Отримала медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала.
У м. Вовчанськ та с. Вовчанські Хутори обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки.
Також під ворожими обстрілами перебували Охримівка, Бударки, Строївка, Дворічна, Кучерівка, Курилівка та інші населені пункти.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
"За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", — розповідають правоохоронці.
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Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
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Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
Нагадаємо, що до цього росіяни два дні поспіль обстрілювали Куп'янськ на Харківщині.
Також ми писали про те, що що під час обстрілу Харківської області постраждали троє поліцейських.