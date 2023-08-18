На Харківщині внаслідок обстрілів загинула жінка, ще одна отримала поранення

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів на Харківщині. Зокрема, під час атаки по місту Куп'янськ загинула 61-річна жінка і ще одна зазнала поранення.

Про це повідомляють у Поліції Харківської області.

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Наслідки обстрілів

Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ зруйновано приватний будинок та господарчі споруди, сталися пожежі. Загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років зазнала поранення. Отримала медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала.

У м. Вовчанськ та с. Вовчанські Хутори обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки.

Також під ворожими обстрілами перебували Охримівка, Бударки, Строївка, Дворічна, Кучерівка, Курилівка та інші населені пункти.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

"За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", — розповідають правоохоронці.

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram 1 / 3

Нагадаємо, що до цього росіяни два дні поспіль обстрілювали Куп'янськ на Харківщині.

Також ми писали про те, що що під час обстрілу Харківської області постраждали троє поліцейських.