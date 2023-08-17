Росіяни два дні поспіль обстрілюють Куп'янськ на Харківщині: є загиблі

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Сьогодні вранці ворог завдав удару по місту Куп'янськ, внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілу

Внаслідок удару керованими авіабомбами по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.

По смт Рогань Харківського району ворог вдарив двома ракетами, попередньо Х-22. Зафіксовані влучання в землю, без руйнувань та постраждалих.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та спортивна інфраструктура.

У с. Покаляне Чугуївського району зруйновано приватний будинок, сталася пожежа.

У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

В районі с. Велика Рогань Харківського району через обстріли сталася лісова пожежа.

Також збройні сили рф обстріляли Куп’янськ, внаслідок чого смертельні поранення отримав 59-річний чоловік. Його було ушпиталено, медики боролись за його життя, але врятувати чоловіка не вдалось. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці.

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram 1 / 2

Ранкові атаки по області

Сьогодні близько 6:50 ворог обстріляв с. Ківшарівка Куп'янського району. Пошкоджено гараж, сталася пожежа. Попередньо, без постраждалих.

Близько 10 год ранку окупанти обстріляли Заоскілля в Куп’янську. Пошкоджене приватне домоволодіння, зокрема житловий будинок, виникла пожежа господарчої споруди.

"На жаль, загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові порання. Медики надали допомогу постраждалій на місці", — розповідає очільник області.

В Харківській обласній прокуратурі розпвідають, що ймовірно ворог застосував артилерію. Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії РФ.

Прокуратура фіксує наслідки обстрілів у місті Куп'янськ. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокуратура фіксує наслідки обстрілів у місті Куп'янськ. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокуратура фіксує наслідки обстрілів у місті Куп'янськ. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокуратура фіксує наслідки обстрілів у місті Куп'янськ. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокуратура фіксує наслідки обстрілів у місті Куп'янськ. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокуратура фіксує наслідки обстрілів у місті Куп'янськ. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 1 / 6

Нагадаємо, що під час обстрілу Харківської області постраждали троє поліцейських.

Також ми писали про те, що у Харкові пролунали вибухи. Попередньо працювала протиповітряна оборона.