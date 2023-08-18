На Харьковщине в результате обстрелов погибла женщина, еще одна получила ранения

В Харьковской области в результате обстрелов погибла женщина, еще одна получила ранения
За прошедшие сутки от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковщины. В частности, во время атаки по городу Купянск погибла 61-летняя женщина и еще одна получила ранения.
Об этом сообщают в Полиции Харьковской области.
Последствия обстрелов
В результате обстрела г. Купянск, разрушены частный дом и хозяйственные постройки, случились пожары. Погибла 61-летняя женщина. Женщина 60 лет получила ранение. Получила медицинскую помощь на месте, в госпитализации не нуждалась.
В г. Волчанск и с. Волчанские Хутора обстрелами повреждены частные жилые дома.
Также под вражескими обстрелами находились Охримовка, Бударки, Строевка, Двуречная, Кучеровка, Куриловка и другие населенные пункты.
На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.
"По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", — рассказывают правоохранители.
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Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
Напомним, что до этого россияне два дня подряд обстреливали Купянск в Харьковской области.
Также мы писали о том, что во время обстрела Харьковской области пострадали трое полицейских.