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В Харьковской области в результате обстрелов погибла женщина, еще одна получила ранения

18 августа 2023 12:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине в результате обстрелов погибла женщина, еще одна получила ранения
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За прошедшие сутки от вражеских обстрелов пострадали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов Харьковщины. В частности, во время атаки по городу Купянск погибла 61-летняя женщина и еще одна получила ранения.

Об этом сообщают в Полиции Харьковской области.

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Последствия обстрелов

В результате обстрела г. Купянск, разрушены частный дом и хозяйственные постройки, случились пожары. Погибла 61-летняя женщина. Женщина 60 лет получила ранение. Получила медицинскую помощь на месте, в госпитализации не нуждалась.

В г. Волчанск и с. Волчанские Хутора обстрелами повреждены частные жилые дома.

Также под вражескими обстрелами находились Охримовка, Бударки, Строевка, Двуречная, Кучеровка, Куриловка и другие населенные пункты.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

"По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", — рассказывают правоохранители.

  • Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
  • Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
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Напомним, что до этого россияне два дня подряд обстреливали Купянск в Харьковской области.

Также мы писали о том, что во время обстрела Харьковской области пострадали трое полицейских.

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