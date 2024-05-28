Росія атакувала Харків та область увечері 28 травня

У Харкові та області лунали вибухи — у прокуратурі заявили про використання РФ нових авіабомб
Російські війська у вівторок, 28 травня, здійснили обстріл Харкова та області. Для цього ворог застосував нові плануючі бомби з додатковим двигуном УМПБ Д-30.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
Атаки на Харківщину 28 травня
Так, сьогодні близько 17:00 росіяни завдали авіаударів по Київському району Харкова — пошкоджено фасади декількох комерційних та приватних будівель.
А близько 16:00 військові РФ двічі атакували авіабомбами Малоданилівську громаду, внаслідок чого сталося загоряння ферми й загинула худоба.
"За попередніми даними, для атак по Харкову та по Малоданилівській ОТГ ворог застосував УМПБ Д-30", — йдеться у повідомленні.
Крім того, вдень окупанти здійснили обстріл села Бугаївка Чугуївського району — там горіла будівля навчального закладу. А вчора через ворожий обстріл села Землянки Чугуївського району було поранено двох чоловіків.
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу "Епіцентру" 25 травня. Наразі кількість жертв — 18 осіб.
А полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон заявив, що для припинення російських атак авіабомбами можуть допомогти ракети ATACMS.
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