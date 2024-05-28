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У Харкові та області лунали вибухи — у прокуратурі заявили про використання РФ нових авіабомб

28 травня 2024 23:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія атакувала Харків та область увечері 28 травня
Наслідки атаки. Фото: Харківська прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у вівторок, 28 травня, здійснили обстріл Харкова та області. Для цього ворог застосував нові плануючі бомби з додатковим двигуном УМПБ Д-30.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Атаки на Харківщину 28 травня

Так, сьогодні близько 17:00 росіяни завдали авіаударів по Київському району Харкова — пошкоджено фасади декількох комерційних та приватних будівель.

атаки КАБів на Харків та область 28 травня
Наслідки атаки. Фото: Харківська прокуратура

А близько 16:00 військові РФ двічі атакували авіабомбами Малоданилівську громаду, внаслідок чого сталося загоряння ферми й загинула худоба.

Наслідки після атак РФ на Харків 28 травня
Наслідки атаки. Фото: Харківська прокуратура

"За попередніми даними, для атак по Харкову та по Малоданилівській ОТГ ворог застосував УМПБ Д-30", — йдеться у повідомленні.

Які пошкодження у Харкові завдали російські обстріли 28 травня
Наслідки атаки. Фото: Харківська прокуратура

Крім того, вдень окупанти здійснили обстріл села Бугаївка Чугуївського району — там горіла будівля навчального закладу. А вчора через ворожий обстріл села Землянки Чугуївського району було поранено двох чоловіків. 

Росія скинула КАБи на Харків й область 28 травня
Уламки авіабомби. Фото: Харківська прокуратура

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу "Епіцентру" 25 травня. Наразі кількість жертв — 18 осіб. 

А полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон заявив, що для припинення російських атак авіабомбами можуть допомогти ракети ATACMS.

Харків
Харківська область
обстріли
окупанти
війна в Україні
Росія
авіабомба

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