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На Харьковщине в результате российских обстрелов произошел масштабный пожар — фото

29 мая 2024 09:45
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Харьковской области в Чугуевской общине в результате российских обстрелов 28 мая произошел масштабный пожар.
Представитель ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Харьковской области во вторник, 28 мая, в результате российских массированных ударов по прифронтовым населенным пунктам Волчанской громады Чугуевского района произошел масштабный пожар. Огонь охватил частный сектор и лес.

Об этом сообщает ГСЧС .

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Пожар в Харьковской области 28 мая
Пожар в Харьковской области 28 мая. Фото: ГСЧС

Пожар в Харьковской области 28 мая

Возгорание произошло на площади более 15 га.

"Горела хвойная подстилка соснового леса, также огонь частично распространился на кроны деревьев и частный сектор. Пламя уничтожило десятки жилых и хозяйственных построек", — говорится в сообщении.

В Харьковской области произошел пожар
В Харьковской области произошел пожар. Фото: ГСЧС


К счастью, пожарные предотвратили распространение пожара на другой жилищный сектор.

Таким образом, еще 64 здания остались невредимыми.

Жертв и пострадавших тоже нет.

Огонь охватил Чугуевское общество
Огонь охватил Чугуевское общество. Фото: ГСЧС

Напомним, российские войска во вторник, 28 мая, совершили обстрел Харькова и области. Для этого враг применил новые планирующие бомбы с дополнительным двигателем УМПБ Д-30.

Также количество жертв в результате российского авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 18 человек. Также удалось опознать тела 13 погибших.

Харьков
пожар
обстрелы
лес
война в Украине

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