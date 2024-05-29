В Харьковской области в Чугуевской общине в результате российских обстрелов 28 мая произошел масштабный пожар.

Представитель ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС

В Харьковской области во вторник, 28 мая, в результате российских массированных ударов по прифронтовым населенным пунктам Волчанской громады Чугуевского района произошел масштабный пожар. Огонь охватил частный сектор и лес.

Об этом сообщает ГСЧС .

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Пожар в Харьковской области 28 мая. Фото: ГСЧС

Пожар в Харьковской области 28 мая

Возгорание произошло на площади более 15 га.



"Горела хвойная подстилка соснового леса, также огонь частично распространился на кроны деревьев и частный сектор. Пламя уничтожило десятки жилых и хозяйственных построек", — говорится в сообщении.

В Харьковской области произошел пожар. Фото: ГСЧС



К счастью, пожарные предотвратили распространение пожара на другой жилищный сектор.

Таким образом, еще 64 здания остались невредимыми.



Жертв и пострадавших тоже нет.

Огонь охватил Чугуевское общество. Фото: ГСЧС

Напомним, российские войска во вторник, 28 мая, совершили обстрел Харькова и области. Для этого враг применил новые планирующие бомбы с дополнительным двигателем УМПБ Д-30.

Также количество жертв в результате российского авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 18 человек. Также удалось опознать тела 13 погибших.