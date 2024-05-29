В Харьковской области в Чугуевской общине в результате российских обстрелов 28 мая произошел масштабный пожар.

На Харьковщине в результате российских обстрелов произошел масштабный пожар — фото
В Харьковской области во вторник, 28 мая, в результате российских массированных ударов по прифронтовым населенным пунктам Волчанской громады Чугуевского района произошел масштабный пожар. Огонь охватил частный сектор и лес.
Об этом сообщает ГСЧС .
Пожар в Харьковской области 28 мая
Возгорание произошло на площади более 15 га.
"Горела хвойная подстилка соснового леса, также огонь частично распространился на кроны деревьев и частный сектор. Пламя уничтожило десятки жилых и хозяйственных построек", — говорится в сообщении.
К счастью, пожарные предотвратили распространение пожара на другой жилищный сектор.
Таким образом, еще 64 здания остались невредимыми.
Жертв и пострадавших тоже нет.
Напомним, российские войска во вторник, 28 мая, совершили обстрел Харькова и области. Для этого враг применил новые планирующие бомбы с дополнительным двигателем УМПБ Д-30.
Также количество жертв в результате российского авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 18 человек. Также удалось опознать тела 13 погибших.
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