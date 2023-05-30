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На Харківщині внаслідок російської атаки багато поранених, — Синєгубов

30 травня 2023 10:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Харківщині внаслідок російської атаки багато поранених, — Синєгубов
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Фото: Telegram Синєгубова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти обстріляли велику кількість населених пунктів Харківської області. Поранення різного ступеню тяжкості отримали понад 10 місцевих мешканців.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Масований обстріл Харківщини

Російські окупаційні війська обстріляли територію Харківської області, використовуючи артилерію, міноменти, ракети та авіацію.

Постраждали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів регіону.

Поранені у Ківшарівці

У цьому населеному пункті Куп’янського району постраждалих було найбільше.

За уточненими даними, поранення були виявлені у дев’яти місцевих жителів.

Були пошкоджені гуртожиток, два приватні будинки та нитка газопроводу.

Інші постраждалі населені пункти

У селі Глушківка Куп'янського району поранення зазнала 60-річна місцева жителька. Було пошкоджено аж п’ять приватних будинків та ЛЕП.

У селі Глибоке того ж району була поранена 66-річна жінка.

У Чугуївському районі росіяни обстріляли місто Вовчанськ. Під удар потрапили зерносховище та елеватор, житлові будинки.

Поранення отримала 36-річна жінка.

Нагадаємо, що учора, 29 травня, окупанти обстріляли "Іскандерами" Куп'янський район на Харківщині.

Були поранені діти та вагітна жінка.

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