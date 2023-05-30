На Харківщині внаслідок російської атаки багато поранених, — Синєгубов
Російські окупанти обстріляли велику кількість населених пунктів Харківської області. Поранення різного ступеню тяжкості отримали понад 10 місцевих мешканців.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Масований обстріл Харківщини
Російські окупаційні війська обстріляли територію Харківської області, використовуючи артилерію, міноменти, ракети та авіацію.
Постраждали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів регіону.
Поранені у Ківшарівці
У цьому населеному пункті Куп’янського району постраждалих було найбільше.
За уточненими даними, поранення були виявлені у дев’яти місцевих жителів.
Були пошкоджені гуртожиток, два приватні будинки та нитка газопроводу.
Інші постраждалі населені пункти
У селі Глушківка Куп'янського району поранення зазнала 60-річна місцева жителька. Було пошкоджено аж п’ять приватних будинків та ЛЕП.
У селі Глибоке того ж району була поранена 66-річна жінка.
У Чугуївському районі росіяни обстріляли місто Вовчанськ. Під удар потрапили зерносховище та елеватор, житлові будинки.
Поранення отримала 36-річна жінка.
Нагадаємо, що учора, 29 травня, окупанти обстріляли "Іскандерами" Куп'янський район на Харківщині.
Були поранені діти та вагітна жінка.