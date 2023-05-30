В Харьковской области в результате российской атаки много раненых, — Синегубов
Российские оккупанты обстреляли большое количество населенных пунктов Харьковской области. Ранения разной степени тяжести получили более 10 местных жителей.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Массированный обстрел Харьковской области
Российские оккупационные войска обстреляли территорию Харьковской области, используя артиллерию, миноменты, ракеты и авиацию.
Пострадали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов региона.
Ранены в Ковшаровке
В этом населенном пункте Купянского района пострадавших было больше всего.
По уточненным данным, ранения были обнаружены у девяти местных жителей.
Были повреждены общежитие, два частных дома и нить газопровода.
Остальные пострадавшие населенные пункты
В селе Глушковка Купянского района ранения получила 60-летняя местная жительница. Были повреждены пять частных домов и ЛЭП.
В селе Глубокое того же района была ранена 66-летняя женщина.
В Чугуевском районе россияне обстреляли город Волчанск. Под удар попали зернохранилище и элеватор, жилые дома.
Ранение получила 36-летняя женщина.
Напомним, что вчера, 29 мая, оккупанты обстреляли "Искандерами" Купянский район Харьковской области.
Были ранены дети и беременная женщина.