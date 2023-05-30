В Харьковской области в результате российской атаки много раненых, — Синегубов

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Фото: Telegram Синегубова

Российские оккупанты обстреляли большое количество населенных пунктов Харьковской области. Ранения разной степени тяжести получили более 10 местных жителей.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Российские оккупационные войска обстреляли территорию Харьковской области, используя артиллерию, миноменты, ракеты и авиацию.

Пострадали населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов региона.

Ранены в Ковшаровке

В этом населенном пункте Купянского района пострадавших было больше всего.

По уточненным данным, ранения были обнаружены у девяти местных жителей.

Были повреждены общежитие, два частных дома и нить газопровода.

Остальные пострадавшие населенные пункты

В селе Глушковка Купянского района ранения получила 60-летняя местная жительница. Были повреждены пять частных домов и ЛЭП.

В селе Глубокое того же района была ранена 66-летняя женщина.

В Чугуевском районе россияне обстреляли город Волчанск. Под удар попали зернохранилище и элеватор, жилые дома.

Ранение получила 36-летняя женщина.

Напомним, что вчера, 29 мая, оккупанты обстреляли "Искандерами" Купянский район Харьковской области.

Были ранены дети и беременная женщина.