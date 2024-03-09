На Харківщині вночі лунали потужні вибухи — де найгірша ситуація

Палає авто внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: t.me/synegubov

Росіяни здійснили мінометні та артилерійські обстріли 18 населених пунктів Харківщини за добу. Найбільше дісталося Вовчанську, по якому окупанти завдали удару безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

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За добу загарбники завдали артилерійських та мінометних ударів по 18 населеним пунктам регіону, зокрема Кругляківці, Красному, Козачій Лопані, Вовчанську, Нескучному тощо. Авіаударів ворога зазнали Вовчанськ, Синьківка, Табаївка, Берестове.

Внаслідок обстрілу Вовчанська зруйновано приватний будинок. На щастя, обійшлося без потерпілих. Пізніше росіяни атакували місто з FPV-дрона, який влучив у цивільне авто. В результаті цього загинули 53-річний чоловік та 48-річна жінка.

"У м. Вовчанськ військами рф здійснено обстріл з використанням БпЛА. В результаті обстрілу пошкоджено службовий поліцейський автомобіль. Внаслідок повторного обстрілу м. Вовчанськ пошкоджено будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила" — написав Синєгубов.

Також загарбники атакували житлові будинки та освітні заклади Вовчанська. Внаслідок обстрілу у дитсадку виникла пожежа. Також пошкоджень зазнали приватні домоволодіння, господарчі споруди та будівля ще одного навчального закладу.

"Під час повернення з ліквідації пожежі пожежний автомобіль потрапив під скид боєприпасу з ворожого БПЛА. Особовий склад 6 осіб не травмований", — додав голова ОДА.

За добу на Харківському напрямку фронту сталося три атаки ворога у районі Синьківки та Кислівки, однак наступальні дії не увінчалися успіхом.

На Харківщині вибухотехнікам вдалося розмінувати 13,96 га території та знищити 253 вибухонебезпечні предмети за добу.

"Станом на сьогодні з Великобурлуцької та Вільхуватської громад евакуйовано 27 дітей з родинами", — підсумував Синєгубов.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, 8 березня у Вовчанську ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Внаслідок атаки загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка.

Раніше ми писали, що російські загарбники завдали удару по місту Купʼянськ. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще одного цивільного чоловіка було поранено. Окрім того, ворог завдав шкоди житловим будівлям.