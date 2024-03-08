В Куп'янську було чутно вибухи — в прокуратурі повідомили про загиблих

Працівник прокуратури біля зруйнованого будинку. Фото: харківська обласна прокуратура

Російські загарбники завдали удару по місту Купʼянськ. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще одного цивільного чоловіка було поранено. Окрім того, ворог завдав шкоди житловим будівлям.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram, 8 березня.

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Прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

"За даними слідства, 7 березня близько 22:00 російські військові обстріляли м. Купʼянськ. Загинули двоє людей: 64-річна жінка та чоловік 58 років", — говориться у повідомленні прокуратури.

Окрім того, поранення отримав 36-річний мирний мешканець. Також внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки.

За попередніми даними, для удару по місту ворог застосував РСЗВ "Ураган" та артилерію.

Працівники прокуратури на місці обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Уламки ворожих снарядів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Працівник прокуратури біля зруйнованої будівлі. Фото: Харківська обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, що біля Куп'янська пролунали потужні вибухи у вівторок, 5 березня. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

Нагадаємо, 28 лютого російські війська завдали удару по Куп'янську, внаслідок чого було зруйновано кафе та церкву. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, п'ятеро отримали поранення.