Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине ночью раздавались мощные взрывы — где самая плохая ситуация arrow

На Харьковщине ночью раздавались мощные взрывы — где самая плохая ситуация

9 марта 2024 09:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Харьковщине ночью раздавались мощные взрывы — где самая плохая ситуация
Пылает авто в результате обстрела. Иллюстративное фото: t.me/synegubov
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы 18 населенных пунктов Харьковщины за сутки. Больше всего досталось Волчанску, по которому оккупанты нанесли удар беспилотниками. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Атаки врага на Харьковщину за сутки

За сутки захватчики нанесли артиллерийские и минометные удары по 18 населенным пунктам региона, в частности Кругляковцы, Красному, Казачьей Лопани, Волчанске, Нескучному и тому подобное. Авиаудары врага потерпели Волчанск, Синьковка, Табаевка, Берестово.

В результате обстрела Волчанска разрушен частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Позже россияне атаковали город из FPV-дрона, попавшего в гражданское авто. В результате погибли 53-летний мужчина и 48-летняя женщина.

"В г. Волчанск войсками РФ осуществлен обстрел с использованием БпЛА. В результате обстрела поврежден служебный полицейский автомобиль. В результате повторного обстрела г. Волчанск поврежден дом. Информация о пострадавших не поступала", — написал Синегубов.

Также захватчики атаковали жилые дома и учебные заведения Волчанска. В результате обстрела в детсаду возник пожар. Также повреждения получили частные домовладения, хозяйственные постройки и здание еще одного учебного заведения.

"При возвращении по ликвидации пожара пожарный автомобиль попал под сброс боеприпаса с вражеского БПЛА. Личный состав 6 человек не травмирован", — добавил глава ОГА.

За сутки на Харьковском направлении фронта произошло три атаки врага в районе Синьковки и Кисловки, однако наступательные действия не увенчались успехом.

В Харьковской области взрывотехникам удалось разминировать 13,96 га территории и уничтожить 253 взрывоопасных предмета в сутки.

"По состоянию на сегодняшний день из Великобурлукской и Ольхуватской громад эвакуировано 27 детей с семьями", — подытожил Синегубов.

Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот поста Синегубова

Напомним, 8 марта в Волчанске вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина.

Ранее мы писали, что российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. В результате погибли два человека, еще один гражданский мужчина был ранен. Кроме того, враг нанес ущерб жилым зданиям.

война
Харьков
россияне
Украина
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
атака
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать