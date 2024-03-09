На Харьковщине ночью раздавались мощные взрывы — где самая плохая ситуация

Пылает авто в результате обстрела. Иллюстративное фото: t.me/synegubov

Россияне совершили минометные и артиллерийские обстрелы 18 населенных пунктов Харьковщины за сутки. Больше всего досталось Волчанску, по которому оккупанты нанесли удар беспилотниками. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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За сутки захватчики нанесли артиллерийские и минометные удары по 18 населенным пунктам региона, в частности Кругляковцы, Красному, Казачьей Лопани, Волчанске, Нескучному и тому подобное. Авиаудары врага потерпели Волчанск, Синьковка, Табаевка, Берестово.

В результате обстрела Волчанска разрушен частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Позже россияне атаковали город из FPV-дрона, попавшего в гражданское авто. В результате погибли 53-летний мужчина и 48-летняя женщина.

"В г. Волчанск войсками РФ осуществлен обстрел с использованием БпЛА. В результате обстрела поврежден служебный полицейский автомобиль. В результате повторного обстрела г. Волчанск поврежден дом. Информация о пострадавших не поступала", — написал Синегубов.

Также захватчики атаковали жилые дома и учебные заведения Волчанска. В результате обстрела в детсаду возник пожар. Также повреждения получили частные домовладения, хозяйственные постройки и здание еще одного учебного заведения.

"При возвращении по ликвидации пожара пожарный автомобиль попал под сброс боеприпаса с вражеского БПЛА. Личный состав 6 человек не травмирован", — добавил глава ОГА.

За сутки на Харьковском направлении фронта произошло три атаки врага в районе Синьковки и Кисловки, однако наступательные действия не увенчались успехом.

В Харьковской области взрывотехникам удалось разминировать 13,96 га территории и уничтожить 253 взрывоопасных предмета в сутки.

"По состоянию на сегодняшний день из Великобурлукской и Ольхуватской громад эвакуировано 27 детей с семьями", — подытожил Синегубов.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, 8 марта в Волчанске вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки погибли 58-летний мужчина и 53-летняя женщина.

Ранее мы писали, что российские захватчики нанесли удар по городу Купянск. В результате погибли два человека, еще один гражданский мужчина был ранен. Кроме того, враг нанес ущерб жилым зданиям.