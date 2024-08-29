У Бабаях на Харківщині вночі горіло переробне підприємство

На Харківщині вночі вогонь знищив деревопереробне підприємство
Вночі на території деревообробного підприємства у Харківському районі сталася пожежа. Загоряння виникло у одноповерховій будівлі цеху.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у четвер, 29 серпня.
Що відомо про пожежу
Повідомлення про пожежу на території приватного деревообробного підприємства у селищі Бабаї Харківського району пожежникам надійшло 29 серпня о 03:17 ночі. Зайнялися Пиломатеріали, деревина та обладнання.
До місця виклику негайно направили 6 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах. На той момент вогонь вже охопив площу 600 кв. м.
"Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на інші будівлі та споруди", — пишуть в ДСНС.
Наразі пожежу вже ліквідовано.
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Гасіння пожежі рятувальниками. Фото: ДСНС
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Пожежа на підприємстві у селищі Бабаї. Фото: ДСНС
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Гасіння пожежі працівниками ДСНС. Фото: ДСНС
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Ліквідація пожежі працівниками ДСНС. Фото: ДСНС
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Ліквідація пожежі рятувальниками. Фото: ДСНС
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