У Бабаях на Харківщині вночі горіло переробне підприємство

Пожежа на переробному підприємстві на Харківщині. Фото: ДСНС

Вночі на території деревообробного підприємства у Харківському районі сталася пожежа. Загоряння виникло у одноповерховій будівлі цеху.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у четвер, 29 серпня.

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Що відомо про пожежу

Повідомлення про пожежу на території приватного деревообробного підприємства у селищі Бабаї Харківського району пожежникам надійшло 29 серпня о 03:17 ночі. Зайнялися Пиломатеріали, деревина та обладнання.

До місця виклику негайно направили 6 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах. На той момент вогонь вже охопив площу 600 кв. м.

"Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на інші будівлі та споруди", — пишуть в ДСНС.

Наразі пожежу вже ліквідовано.

Гасіння пожежі рятувальниками. Фото: ДСНС

Пожежа на підприємстві у селищі Бабаї. Фото: ДСНС

Гасіння пожежі працівниками ДСНС. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі працівниками ДСНС. Фото: ДСНС

Ліквідація пожежі рятувальниками. Фото: ДСНС 1 / 5