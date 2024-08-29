В Бабаях на Харьковщине ночью горело перерабатывающее предприятие

В Харьковской области ночью огонь уничтожил деревоперерабатывающее предприятие
Ночью на территории деревообрабатывающего предприятия в Харьковском районе произошел пожар. Возгорание возникло в одноэтажном здании цеха.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в четверг, 29 августа.
Что известно о пожаре
Сообщение о пожаре на территории частного деревообрабатывающего предприятия в поселке Бабаи Харьковского района пожарным поступило 29 августа в 03:17 ночи. Загорелись пиломатериалы, древесина и оборудование.
К месту вызова немедленно направили 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах. К тому моменту огонь уже охватил площадь 600 кв. м.
"Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня на другие здания и сооружения", — пишут в ГСЧС.
Пожар уже ликвидирован.
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Тушение пожара спасателями. Фото: ГСЧС
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Пожар на предприятии в поселке Бабаи. Фото: ГСЧС
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Тушение пожара работниками ГСЧС. Фото: ГСЧС
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Ликвидация пожара работниками ГСЧС. Фото: ГСЧС
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Ликвидация пожара спасателями. Фото: ГСЧС
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