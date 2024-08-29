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В Харьковской области ночью огонь уничтожил деревоперерабатывающее предприятие

29 августа 2024 13:31
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
В Бабаях на Харьковщине ночью горело перерабатывающее предприятие
Пожар на деревоперерабатывающем предприятии Харьковской области. Фото: ГСЧС
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Ночью на территории деревообрабатывающего предприятия в Харьковском районе произошел пожар. Возгорание возникло в одноэтажном здании цеха.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в четверг, 29 августа.

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Сообщение о пожаре на территории частного деревообрабатывающего предприятия в поселке Бабаи Харьковского района пожарным поступило 29 августа в 03:17 ночи. Загорелись пиломатериалы, древесина и оборудование.

К месту вызова немедленно направили 6 оперативных отделений ГСЧС на автоцистернах. К тому моменту огонь уже охватил площадь 600 кв. м.

"Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня на другие здания и сооружения", — пишут в ГСЧС.

Пожар уже ликвидирован.

  • пожар фото 1
    Тушение пожара спасателями. Фото: ГСЧС
  • пожар фото 2
    Пожар на предприятии в поселке Бабаи. Фото: ГСЧС
  • пожар фото 3
    Тушение пожара работниками ГСЧС. Фото: ГСЧС
  • пожар фото 4
    Ликвидация пожара работниками ГСЧС. Фото: ГСЧС
  • пожар фото 5
    Ликвидация пожара спасателями. Фото: ГСЧС
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Скриншот поста Главного управления ГСЧС в Харьковской области

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14:22 В Херсонской области объявили подозрение оккупанту, совершавшему насилие над женщиной

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