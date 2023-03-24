На Харківщині водій вантажівки підірвався на міні

Потерпілий отримав мінно-вибухову травму

Надзвичайна подія сталася у с. Вільхівка Харківського району 24 березня близько 9:00.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Обставини події

Водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні.



"Встановлено, що чоловіку 56 років та він є співробітником дорожньо-будівельної компанії. Потерпілий отримав мінно-вибухову травму. Наразі його госпіталізовано до лікарні", — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що у Харківській області частішають випадки підриву людей на деокупованих територіях. Тільки за останній тиждень поранення від вибухонебезпечних предметів отримали п'ятеро мешканців регіону.

Тим часом, у Міноборони розповіли про розмінування деокупованих територій. Тільки на територіях Харківської і Херсонської областей було виявлено понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів. Обстежує звільнені регіони понад 20 груп розмінування.