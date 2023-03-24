На Харківщині водій вантажівки підірвався на міні
Надзвичайна подія сталася у с. Вільхівка Харківського району 24 березня близько 9:00.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
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Обставини події
Водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні.
"Встановлено, що чоловіку 56 років та він є співробітником дорожньо-будівельної компанії. Потерпілий отримав мінно-вибухову травму. Наразі його госпіталізовано до лікарні", — йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що у Харківській області частішають випадки підриву людей на деокупованих територіях. Тільки за останній тиждень поранення від вибухонебезпечних предметів отримали п'ятеро мешканців регіону.
Тим часом, у Міноборони розповіли про розмінування деокупованих територій. Тільки на територіях Харківської і Херсонської областей було виявлено понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів. Обстежує звільнені регіони понад 20 груп розмінування.