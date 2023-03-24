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В Харьковской области водитель грузовика взорвался на мини

24 марта 2023 11:51
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области водитель грузовика взорвался на мини
Пострадавший получил минно-взрывную травму
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

ЧП произошло в с. Ольховка Харьковского района 24 марта около 9:00.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Обстоятельства происшествия

Водитель, ехавший на грузовом автомобиле, взорвался на противотанковой мини.

"Установлено, что мужчине 56 лет и он является сотрудником дорожно-строительной компании. Пострадавший получил минно-взрывную травму. Сейчас он госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

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При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в Харьковской области учащаются случаи подрыва людей на деоккупированных территориях . Только за последнюю неделю ранения от взрывоопасных предметов получили пятеро жителей региона.

Между тем, в Минобороны рассказали о разминировании деоккупированных территорий . Только на территориях Харьковской и Херсонской областей было обнаружено более 10 тысяч взрывоопасных предметов. Обследует освободившиеся регионы более 20 групп разминирования.

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