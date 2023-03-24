В Харьковской области водитель грузовика взорвался на мини

Пострадавший получил минно-взрывную травму

ЧП произошло в с. Ольховка Харьковского района 24 марта около 9:00.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Обстоятельства происшествия

Водитель, ехавший на грузовом автомобиле, взорвался на противотанковой мини.



"Установлено, что мужчине 56 лет и он является сотрудником дорожно-строительной компании. Пострадавший получил минно-взрывную травму. Сейчас он госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в Харьковской области учащаются случаи подрыва людей на деоккупированных территориях . Только за последнюю неделю ранения от взрывоопасных предметов получили пятеро жителей региона.

Между тем, в Минобороны рассказали о разминировании деоккупированных территорий . Только на территориях Харьковской и Херсонской областей было обнаружено более 10 тысяч взрывоопасных предметов. Обследует освободившиеся регионы более 20 групп разминирования.