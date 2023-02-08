На Харківщині ворог впродовж дня гатить по прикордонних селах з гелікоптерів та артилерії
Сьогодні впродовж дня ворог обстріляв з гелікоптерів села Гур'їв Козачок та Басове Золочівської громади. Мінометному обстрілу з території ворога було піддано прикордонне село Червона Зоря. Є пошкоджені будинки. Жертв серед цивільного населення немає.
Про це повідомляє місцеве видання "Зоря-news" з посиланням на голову Золочівської військової адміністрації Віктора Коваленка.
-
Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян
-
Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці
-
Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
-
Зеленський на саміті ЄС в Брюсселі: головні заяви українського лідера — трансляція
-
Скільки років треба на повне розмінування Київщини — відповідь сапера
-
Литва припускає, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться наприкінці 2023 року
-
У Києві орендувати житло стало дорожче: які зараз ціни
-
Швидше до пацієнтів: одеська мобільна служба паліативної допомоги отримала нове авто
-
В Україні різко підскочив попит на електрокари: останні дані ринку
Також, за інформацією видання, о 14.30 стався потужний артилерійський обстріл села Уди.
"Жертв серед мирного населення немає, бо там вже давно не живуть люди. У нас часто запитують, чому ми не пишемо про цей населений пункт і не публікуємо звідти фотографії. Це і є відповідь на ваше запитання. Як і на те, чи можна туди повертатися. Окупанти фактично знищили колись красиве село на кордоні", — написано у повідомленні.
Нагадаємо, що російська армія завдала ракетного удару по Харкову вночі 7 лютого. Відомо, що щонайменше шість ракет поцілили по центральній частині міста.
А також ми писали, що в Харківській області під час обстрілу була поранена 16-річна дівчина.