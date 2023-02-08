Ворог впродовж дня гатить по прикордонних селах з гелікоптерів та артилерії

Жертв серед цивільного населення немає

Сьогодні впродовж дня ворог обстріляв з гелікоптерів села Гур'їв Козачок та Басове Золочівської громади. Мінометному обстрілу з території ворога було піддано прикордонне село Червона Зоря. Є пошкоджені будинки. Жертв серед цивільного населення немає.

Про це повідомляє місцеве видання "Зоря-news" з посиланням на голову Золочівської військової адміністрації Віктора Коваленка.

Також, за інформацією видання, о 14.30 стався потужний артилерійський обстріл села Уди.

"Жертв серед мирного населення немає, бо там вже давно не живуть люди. У нас часто запитують, чому ми не пишемо про цей населений пункт і не публікуємо звідти фотографії. Це і є відповідь на ваше запитання. Як і на те, чи можна туди повертатися. Окупанти фактично знищили колись красиве село на кордоні", — написано у повідомленні.

Нагадаємо, що російська армія завдала ракетного удару по Харкову вночі 7 лютого. Відомо, що щонайменше шість ракет поцілили по центральній частині міста.

А також ми писали, що в Харківській області під час обстрілу була поранена 16-річна дівчина.