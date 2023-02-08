Враг в течение дня бреет по приграничным селам из вертолетов и артиллерии

На Харьковщине враг в течение дня бьет по приграничным селам из вертолетов и артиллерии
Сегодня в течение дня враг обстрелял из вертолетов села Гурьев Казачок и Басово Золочевской громады. Минометному обстрелу с территории врага подвергнута пограничная деревня Красная Заря. Есть поврежденные дома. Жертв среди гражданского населения нет.
Об этом сообщает местное издание "Заря-news" со ссылкой на главу Золочевской военной администрации Виктора Коваленко.
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Также, по информации издания, в 14.30 произошел мощный артиллерийский обстрел села Уды.
"Жертв среди мирного населения нет, потому что там уже давно не живут люди. У нас часто спрашивают, почему мы не пишем об этом населенном пункте и не публикуем оттуда фотографии. Это и есть ответ на ваш вопрос. Как и на то, можно ли туда возвращаться. Оккупанты фактически уничтожили когда-то красивую деревню на границе", — написано в сообщении.
Напомним, что российская армия нанесла ракетный удар по Харькову ночью 7 февраля. Известно, что по меньшей мере шесть ракет попали по центральной части города.
А также мы писали, что в Харьковской области во время обстрела была ранена 16-летняя девушка.