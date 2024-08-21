На Харківщині загинув цивільний водій через влучання дрона

Наслідки одного з російських ударів по Харкову. Фото ілюстративне: REUTERS/Sofiia Gatilova

Російські війська продовжують штурм Харківського напрямку. Внаслідок цього в області зафіксували кілька випадків руйнацій та жертв серед цивільних.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Впродовж доби 20 серпня у кількох регіонах були обстріли з боку російських військ. Зокрема у Куп'янському районі, в селі Нечволодівка постраждало цивільне підприємство — горіли пластикові труби та дрова. Також там через обстріл з РСЗВ горів приватний будинок, вантажний автомобіль та господарча споруда.

В Ізюмському районі, селі Новий Мир був приліт — снаряд впав на відкритій території через що спалахнула трава. А у селі Глущенкове горіли дві нежитлові будинки.

У села Козача Лопань Харківського району через наліт ворожого дрону на цивільний автомобіль загинув 65-річний водій та постраждав 61-річний чоловік.

Також 20 серпня у Куп'янську від обстрілу постраждала 59-річна жінка, а в селі Курилівка у лісгоспі спалахнула хвойна підстилка.

Наступ росіян на Харківщину

Впродовж минулої доби на Харківському напрямку росіяни дев'ять разів йшли на штурм наших підрозділів у районах Липців та Вовчанська. У двох локаціях наразі досі тривають бої.

Також росіяни 12 разів атакували позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Петропавлівка, Берестове, Стельмахівка, Синьківка та Степова Новоселівка підрозділи Сил оборони відбили десять наступальних дій. Ситуація напружена, триває два боєзіткнення.