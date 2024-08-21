На Харьковщине погиб гражданский водитель из-за попадания дрона

Последствия одного из русских ударов по Харькову. Фото иллюстративное: REUTERS/Sofiia Gatilova

Российские войска продолжают штурм Харьковского направления. В результате в области зафиксировали несколько случаев разрушений и жертв среди гражданских.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия российских атак в Харьковской области в сутки

За сутки 20 августа в нескольких регионах были обстрелы со стороны российских войск. В частности, в Купянском районе, в селе Нечволодовка пострадало гражданское предприятие — горели пластиковые трубы и дрова. Также там из-за обстрелов из РСЗО горел частный дом, грузовой автомобиль и хозяйственное сооружение.

В Изюмском районе, селе Новый Мир был прилет — снаряд упал на открытой территории из-за вспыхнувшей травы. А в селе Глущенково горели два нежилых дома.

У села Казачья Лопань Харьковского района из-за налета вражеской дроны на гражданский автомобиль погиб 65-летний водитель и пострадал 61-летний мужчина.

Также 20 августа в Купянске от обстрела пострадала 59-летняя женщина, а в селе Куриловка в лесхозе вспыхнула хвойная подстилка.

Наступление россиян на Харьковщину

За прошедшие сутки на Харьковском направлении россияне девять раз шли на штурм наших подразделений в районах Липцев и Волчанска. В двух локациях пока до сих пор продолжаются бои.

Также россияне 12 раз атаковали позиции ВСУ на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Петропавловка, Берестово, Стельмаховка, Синьковка и Степная Новоселовка подразделения Сил обороны отразили десять наступательных действий. Ситуация напряженная, длится два боеприкосновения.