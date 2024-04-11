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На Харківщині ввели аварійні відключення світла, — Укренерго

11 квітня 2024 09:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині ввели аварійні відключення світла, — Укренерго
Енергетик. Ілюстративне фото: Харківобленерго
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська вранці в четвер, 11 квітня, завдали ударів по Харківській області. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Укренерго.

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"Росіяни завдали нового масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції "Укренерго" та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.

Починаючи з 6:31 на Харківщині були введені графіки аварійних відключень електроенергії.

В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.

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Наслідки атаки РФ. Фото: Укренерго

Нагадаємо, під час масованої атаки ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Київщині.

Також ми писали, що найскладніша ситуація через російські обстріли фіксується в Харківській області.

Крім того, внаслідок обстрілу Львівщини сталися пожежі на двох об'єктах енергетичної інфраструктури.

Харківська область
обстріли
ракети
війна в Україні
енергетика
відключення світла

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