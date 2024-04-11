На Харківщині ввели аварійні відключення світла, — Укренерго
Російські війська вранці в четвер, 11 квітня, завдали ударів по Харківській області. Внаслідок цього були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє Укренерго.
Обстріл Харківщини 11 квітня
"Росіяни завдали нового масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції "Укренерго" та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.
Починаючи з 6:31 на Харківщині були введені графіки аварійних відключень електроенергії.
В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.
Нагадаємо, під час масованої атаки ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Київщині.
Також ми писали, що найскладніша ситуація через російські обстріли фіксується в Харківській області.
Крім того, внаслідок обстрілу Львівщини сталися пожежі на двох об'єктах енергетичної інфраструктури.
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