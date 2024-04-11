На Харьковщине ввели аварийные отключения света, — Укрэнерго
Российские войска утром в четверг, 11 апреля, нанесли удары по Харьковской области. В результате были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Обстрел Харьковщины 11 апреля
"Россияне нанесли новый массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Известно, что вражескими ракетами и дронами повреждены подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.
Начиная с 6:31 на Харьковщине были введены графики аварийных отключений электроэнергии.
В других регионах ограничение потребления не применялось.
Напомним, во время массированной атаки враг попал в объект критической инфраструктуры в Киевской области.
Также мы писали, что самая сложная ситуация из-за российских обстрелов фиксируется в Харьковской области.
Кроме того, в результате обстрела Львовщины произошли пожары на двух объектах энергетической инфраструктуры.
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