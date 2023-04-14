На Харківщині з небезпечної території евакуювали багатодітну родину

Жінка з хлопчиком на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН/Ковальчук Віктор

За дорученням начальника Харківської ОВА в регіоні продовжується добровільна евакуація із населених пунктів, які розташовані вздовж лінії розмежування.

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація.

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Першочергово представники влади та волонтери переконують виїхати родини з дітьми. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, евакуйовані родини забезпечують усім необхідним на новому місці.

"Перш за все допомагаємо тим сім'ям, які проживають у Куп'янському та Чугуївському районах, Вовчанській громаді і на Півночі нашої області. Щойно люди погоджуються на виїзд, ми одразу надаємо все необхідне — транспорт, супровід, відповідних фахівців, медичне обстеження, місця для проживання", — зауважив Олег Синєгубов.

Серед нещодавно евакуйованих – Узохо Оненіч із чотирма дітьми. Він мешкав у власному будинку в селі Лук'янці Липецької громади. Крім виховання малечі займався домашнім господарством, мав город та вирощував кіз.

Як розповів директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, 7 квітня батько чотирьох дітей погодився покинути прифронтову зону.

"Незважаючи на постійні ворожі обстріли села Лук'янці та небезпеку для дітей Узохо Оненіч тривалий час відмовлявся покидати дім та залишити господарство. Шляхом щоденних візитів та вмовлянь нам таки вдалося переконати чоловіка переїхати з родиною до безпечного місця", — розповів Іван Сокол.

Він також додав, що завдяки консолідованим зусиллям обласної адміністрації, місцевої влади та волонтерів з потенційно небезпечних територій Харківського району вдалося евакуювати всіх дітей.

Зараз сім'я Узохо Оненіча перебуває в одному з сіл Нововодолазької громади. У комунікації з ХОВА місцева влада виділила родині приватний будинок, забезпечила дітей всім необхідним та готова запропонувати чоловікові варіанти працевлаштування.

"Ми вже познайомилися із сусідами, моїм дітям подарували м'яч. Постійно тримаємо зв'язок зі старостою. Все необхідне для повноцінного життя у нас є. Будинок хороший, теплий. Дітям тут подобається. Найголовніше – тут безпечніше і не чути вибухів", — розповів Узохо Оненіч.

За словами батька, наразі триває процес адаптації сім'ї на новому місці.

Нагадаємо, що одна з наймассовіших евакуацій у Харківській області сталася у травні 2022 року. Тоді вдалось вивезти понад 1500 тисячі людей з окупованих територій.

Також ми розповідали про те, як працюють волонетри, які допомагають мешканцям Харківської області покинути небезпечні місця.