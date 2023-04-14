В Харьковской области с опасной территории эвакуировали многодетную семью

Женщина с мальчиком на железнодорожном вокзале. Фото: УНИАН/Ковальчук Виктор

По поручению начальника Харьковской ОВД в регионе продолжается добровольная эвакуация из населенных пунктов, которые расположены вдоль линии разграничения.

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация.

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В первую очередь представители власти и волонтеры убеждают уехать семьи с детьми. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, эвакуированные семьи снабжают всем необходимым на новом месте.

"Прежде всего, помогаем тем семьям, которые проживают в Купянском и Чугуевском районах, Волчанской общине и на Севере нашей области. Как только люди соглашаются на выезд, мы сразу предоставляем все необходимое — транспорт, сопровождение, соответствующих специалистов, медицинское обследование, места для проживания", — отметил Олег Синегубов.

Среди недавно эвакуированных — Узохо Оненич с четырьмя детьми. Он жил в собственном доме в селе Лукьянцы Липецкой общины. Кроме воспитания малышей занимался домашним хозяйством, имел огород и выращивал коз.

Как рассказал директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол, 7 апреля отец четырех детей согласился покинуть прифронтовую зону.

"Несмотря на постоянные вражеские обстрелы села Лукьянцы и опасность для детей Узохо Оненич долгое время отказывался покидать дом и покинуть хозяйство. Путем ежедневных визитов и уговоров нам удалось убедить мужа переехать с семьей в безопасное место", — рассказал Иван Сокол.

Он также добавил, что благодаря консолидированным усилиям областной администрации, местных властей и волонтеров с потенциально опасных территорий Харьковского района удалось эвакуировать всех детей.

Сейчас семья Узохо Оненича находится в одном из сел Нововодолажской общины. В коммуникации с ХОВА местные власти выделили семье частный дом, обеспечили детей всем необходимым и готовы предложить мужчине варианты трудоустройства.

"Мы уже познакомились с соседями, моим детям подарили мяч. Постоянно держим связь со старостой. Все необходимое для полноценной жизни у нас есть. Дом хороший, теплый. Детям здесь нравится. Самое главное — здесь безопаснее и не слышно взрывов", — рассказал Узохо Оненич.

По словам отца, сейчас идет процесс адаптации семьи на новом месте.

Напомним, что одна из самых массовых эвакуаций в Харьковской области произошла в мае 2022 года. Тогда удалось вывезти более 1500 тысяч человек с оккупированных территорий.

Также мы рассказывали о том, как работают волонетры, помогающие жителям Харьковской области покинуть опасные места.