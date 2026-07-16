На Харківщині за тиждень знешкодили майже 600 снарядів

Сапери забирають бомбу. Фото ілстративне: ДСНС Харківщини

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Харківщині триває масштабне розмінування територій, які постраждали через бойові дії. Лише за тиждень сапери очистили понад 83 гектари землі та знешкодили майже 600 вибухонебезпечних предметів. Роботи проводили на полях, дорогах, у лісах, біля будинків і об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Статистика розмінування. Фото: Харківська ОВА

83 гектари очищено

У період із 9 по 15 липня на Харківщині від вибухонебезпечних предметів очистили 83 гектари території. Координацію робіт забезпечує Центр координації протимінної діяльності. За цей час сапери виявили та знищили 598 вибухонебезпечних предметів.

Де працювали сапери

Протягом тижня фахівці обстежили та очистили 35,4 гектара сільськогосподарських угідь, 8,4 гектара лісів, 10,6 кілометра автомобільних доріг, 0,9 кілометра ліній електропередач та 300 метрів газопроводів. Крім того, сапери розмінували 13 домоволодінь і 18 об'єктів. Після проведених робіт до електропостачання повторно підключили 24 337 абонентів.

Заклик до жителів

У Харківській ОВА нагадують, що мінна небезпека в області залишається високою. У разі виявлення підозрілих предметів жителів закликають не наближатися до них і негайно повідомляти про знахідку за телефонами 101 або 102.

Статистика по Харкову

За даними Департаменту надзвичайних ситуацій, протягом 6–12 липня російські війська завдали по Харкову 35 ударів. Найчастіше місто атакували FPV-дронами — 10 разів, безпілотниками S-8000 "Бандероль" — 5 разів, "Шахедами" — 4 рази, дронами "Італмас" — 3 рази та авіабомбами ФАБ-500 з УМПК — 4 рази. Також зафіксували два "Шахеди" без детонації, два FPV-дрони без детонації, один реактивний "Шахед", один випадок падіння уламків "Шахеда", один випадок падіння уламків "Італмаса", один удар РСЗВ "Торнадо-С" та один випадок встановлення реактивної системи залпового вогню.

За тиждень у Харкові оголосили 64 сигнали повітряної тривоги, тоді як по області — 54. Загальна тривалість тривог у місті становила 100 годин 51 хвилину, а в області — 145 годин 26 хвилин. Унаслідок російських атак постраждали 92 людини, серед яких 12 дітей. Ще троє людей загинули.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 10 липня атакували дронами місто Валки Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, пошкоджені будинки. Відомо, що дна людина загинула і ще троє постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська протягом доби, 12 липня, обстріляли 17 населених пунктів Харківської області. Постраждали восьмеро людей, серед них троє дітей. Під ударами опинилися житлові будинки, дитячий садок, медичний заклад, залізниця та автозаправна станція. На фронті російська армія не припиняє штурми українських позицій.