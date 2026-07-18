На Харківщині запровадили графік подачі води після удару Росії

Вода капає з крана. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Російські війська сьогодні, 18 липня, атакували один із об'єктів енергетичної інфраструктури Харківщини. Внаслідок удару вся Дергачівська громада залишилася без електропостачання, а в місті запровадили резервний графік подачі води.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка.

Масштаби пошкоджень

За даними В'ячеслава Задоренка, наразі фахівці обстежують пошкоджений енергетичний об'єкт, щоб визначити обсяг руйнувань і попередні терміни відновлення електропостачання. Водночас через загрозу повторних російських ударів ситуація в енергосистемі залишається нестабільною.

"Дергачівська міська рада разом із фахівцями АТ "Харківобленерго" опрацьовує всі можливі варіанти, щоб світло в домівках людей з'явилося якомога швидше", — повідомив В'ячеслав Задоренко.

У Дергачах запровадили графік подачі води

Через відсутність електроенергії комунальне підприємство "Дергачікомунсервіс" перевело систему водопостачання на резервний режим роботи. Воду до багатоквартирних будинків подаватимуть щодня:

06:30–09:00;

12:00–14:00;

19:00–22:00.

Обмеження діятимуть у районах "Вокзал", "Ізраїль" та "Бабине" до стабілізації ситуації з електропостачанням. Мешканців багатоповерхівок закликали зробити запас води, а жителям приватного сектору рекомендували користуватися громадськими колодязями та іншими джерелами загального користування.

Комунальні послуги на Харківщині

Раніше Новини.LIVE писали, що за липень харків'яни отримають платіжки за чинними тарифами. Для побутових споживачів тариф на електроенергію залишається на рівні 4,32 грн за кВт/год. Власники житла з електроопаленням і надалі користуватимуться пільговою ціною — 2,64 грн за кВт/год за умови споживання до 2000 кВт/год на місяць. Також для більшості побутових споживачів ціна природного газу залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що у Берестинській громаді на Харківщині упродовж тижня по черзі відключатимуть газ у кількох селах. Через планові роботи Харківської філії "Газмережі" газопостачання тимчасово припинять у таких населених пунктах Берестинської громади: