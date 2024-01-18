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На Харківщині запустили першу мобільну аптеку — що відомо

18 січня 2024 17:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Харківщині запустили першу мобільну аптеку — що відомо
Мобільна аптека у Харківській області. Фото: Міністерство охорони здоров’я України
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні сьогодні, 19 січня запустили першу мобільну аптеку. Відтепер 80 населених пунктів Харківщини зможуть отримати необхідні ліки, в тому числі за державною програмою "Доступні ліки".

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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За словами Ляшка, подібні мобільні аптечні пункти працюють виключно за кошти бізнесу, який організував цей процес. Зручність таких аптек в тому, що вони наближають лікарські засоби до місця проживання людини. Вартість препаратів не відрізняється, вони такі ж самі, як і в загальній мережі аптечного оператора. 

Мобільна аптека, що зявилася на Харківщині працює за програмою "Доступні ліки".

Продаж ліків у мобільній аптеці
Продаж ліків у мобільній аптеці. Фото: МОЗ

"Ви приходите до аптеки, даєте рецепт, вам приходить код підтвердження, ви його називаєте оператору і вам говорять діючу речовину і на вибір дають лікарські засоби, які можна вибрати різного виробника, і більша частина лікарських засобів гаситься взагалі безкоштовно. Може бути невелика доплата в разі, якщо певний виробник має задекларовану ціну більше, ніж закладено в програмі медичних гарантій", — вказав Люшко.

Нагадаємо, у Харкові поліція нейтралізувала велике наркоугруповання. Наркодилери щомісяця збували до двох тисяч доз психотропів.

Додамо, в окупованій частині Херсонщини існує гострий дефіцит інсуліну, а місцевих мешканців змушують їхати за ним самостійно у Скадовськ. У лікарнях міста є усі необхідні ліки. Втім, чи є серед них інсулін — точно невідомо. В будь-якому випадку, щоб отримати препарати чи медичну допомогу, окупанти вимагають у людей мати при собі страховий поліс. 

Харків
Україна
ліки
Харківська область
аптеки

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