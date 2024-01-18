Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине запустили первую мобильную аптеку — что известно arrow

На Харьковщине запустили первую мобильную аптеку — что известно

18 января 2024 17:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Харьковщине запустили первую мобильную аптеку — что известно
Мобильная аптека в Харьковской области. Фото: Министерство здравоохранения Украины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине сегодня, 19 января, запустили первую мобильную аптеку. Теперь 80 населенных пунктов Харьковщины смогут получить необходимые лекарства, в том числе по государственной программе "Доступні ліки".

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте также:

Первая мобильная аптека в Украине

По словам Ляшко, подобные мобильные аптечные пункты работают исключительно за средства бизнеса, организовавшего этот процесс. Удобство таких аптек в том, что они приближают лекарства к месту жительства человека. Стоимость препаратов не отличается, они такие же, как и в общей сети аптечного оператора.

Появившаяся мобильная аптека на Харьковщине работает по программе "Доступні ліки".

Продажа лекарств в мобильной аптеке
Продажа лекарств в мобильной аптеке. Фото: МОЗ

"Вы приходите в аптеку, даете рецепт, вам приходит код подтверждения, вы его называете оператору и вам говорят действующее вещество и на выбор дают лекарственные средства, можно выбрать разного производителя, и большая часть лекарственных средств гасится вообще бесплатно. Может быть небольшая доплата в случае, если у определенного производителя задекларированная цена больше, чем заложено в программе медицинских гарантий", — указал Люшко.

Напомним, в Харькове полиция нейтрализовала крупную наркогруппировку. Наркодилеры ежемесячно сбывали до двух тысяч доз психотропов.

Добавим, в оккупированной части Херсона существует острый дефицит инсулина, а местных жителей заставляют ехать за ним самостоятельно в Скадовск. В больницах города есть все необходимые лекарства. Впрочем, есть ли среди них инсулин точно неизвестно. В любом случае, чтобы получить препараты или медицинскую помощь, оккупанты требуют у людей иметь при себе страховой полис.

Харьков
Украина
лекарства
Харьковская область
аптеки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме