На Харьковщине запустили первую мобильную аптеку — что известно

Мобильная аптека в Харьковской области. Фото: Министерство здравоохранения Украины

В Украине сегодня, 19 января, запустили первую мобильную аптеку. Теперь 80 населенных пунктов Харьковщины смогут получить необходимые лекарства, в том числе по государственной программе "Доступні ліки".

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Читайте также:

Первая мобильная аптека в Украине

По словам Ляшко, подобные мобильные аптечные пункты работают исключительно за средства бизнеса, организовавшего этот процесс. Удобство таких аптек в том, что они приближают лекарства к месту жительства человека. Стоимость препаратов не отличается, они такие же, как и в общей сети аптечного оператора.

Появившаяся мобильная аптека на Харьковщине работает по программе "Доступні ліки".

Продажа лекарств в мобильной аптеке. Фото: МОЗ

"Вы приходите в аптеку, даете рецепт, вам приходит код подтверждения, вы его называете оператору и вам говорят действующее вещество и на выбор дают лекарственные средства, можно выбрать разного производителя, и большая часть лекарственных средств гасится вообще бесплатно. Может быть небольшая доплата в случае, если у определенного производителя задекларированная цена больше, чем заложено в программе медицинских гарантий", — указал Люшко.

Напомним, в Харькове полиция нейтрализовала крупную наркогруппировку. Наркодилеры ежемесячно сбывали до двух тысяч доз психотропов.

Добавим, в оккупированной части Херсона существует острый дефицит инсулина, а местных жителей заставляют ехать за ним самостоятельно в Скадовск. В больницах города есть все необходимые лекарства. Впрочем, есть ли среди них инсулин точно неизвестно. В любом случае, чтобы получить препараты или медицинскую помощь, оккупанты требуют у людей иметь при себе страховой полис.