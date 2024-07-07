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На Харківщині застосували аварійні відключення — в Міненерго назвали причину

7 липня 2024 12:09
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Відключення світла 7 липня — на Харківщині застосували аварійні
Енергетик ДТЕК за роботою. Ілюстративне фото: ДТЕК
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Харківській області було застосовано аварійні відключення. Це сталося через пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України у неділю, 7 липня.

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На Харківщині застосовувалися аварійні відключення

У Харківській області після російського обстрілу для недопущення перевантаження мережі протягом кількох годин застосовувалися аварійні відключення. 

"Звертаємо увагу, що основна причина обмежень — атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак", — зазначили в міністерстві.

Також на Харківщині внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень один із газових об’єктів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше ми писали, як у Львівській області діятимуть графіки відключень 7 липня.

Крім того, у Києві завтра протягом восьми годин не вимикатимуть світло. Це пов'язано з частковою стабілізацією ситуації на вихідних.

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