Відключення світла 7 липня — на Харківщині застосували аварійні

Енергетик ДТЕК за роботою. Ілюстративне фото: ДТЕК

У Харківській області було застосовано аварійні відключення. Це сталося через пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України у неділю, 7 липня.

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На Харківщині застосовувалися аварійні відключення

У Харківській області після російського обстрілу для недопущення перевантаження мережі протягом кількох годин застосовувалися аварійні відключення.

"Звертаємо увагу, що основна причина обмежень — атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак", — зазначили в міністерстві.

Також на Харківщині внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень один із газових об’єктів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше ми писали, як у Львівській області діятимуть графіки відключень 7 липня.

Крім того, у Києві завтра протягом восьми годин не вимикатимуть світло. Це пов'язано з частковою стабілізацією ситуації на вихідних.