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В Харьковской области применили аварийные отключения — в Минэнерго назвали причину

7 июля 2024 12:09
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Отключение света 7 июля - в Харьковской области применили аварийные
Энергетик ДТЭК за работой. Иллюстративное фото: ДТЭК
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Харьковской области были применены аварийные отключения. Это произошло из-за повреждения энергетической инфраструктуры в регионе.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в воскресенье, 7 июля.

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В Харьковской области применялись аварийные отключения

В Харьковской области после российских обстрелов для недопущения перегрузки сети в течение нескольких часов применялись аварийные отключения.

"Обращаем внимание, что основная причина ограничений — атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак", — отметили в министерстве.

Также на Харьковщине в результате обстрела получил повреждения один из газовых объектов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Раньше мы писали, как во Львовской области будут действовать графики отключений 7 июля.

Кроме того, в Киеве завтра в течение восьми часов не будут выключать свет. Это связано с частичной стабилизацией ситуации на выходных.

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