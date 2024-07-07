Отключение света 7 июля - в Харьковской области применили аварийные

В Харьковской области применили аварийные отключения — в Минэнерго назвали причину
В Харьковской области были применены аварийные отключения. Это произошло из-за повреждения энергетической инфраструктуры в регионе.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины в воскресенье, 7 июля.
В Харьковской области применялись аварийные отключения
В Харьковской области после российских обстрелов для недопущения перегрузки сети в течение нескольких часов применялись аварийные отключения.
"Обращаем внимание, что основная причина ограничений — атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак", — отметили в министерстве.
Также на Харьковщине в результате обстрела получил повреждения один из газовых объектов. К счастью, обошлось без пострадавших.
Раньше мы писали, как во Львовской области будут действовать графики отключений 7 июля.
Кроме того, в Киеве завтра в течение восьми часов не будут выключать свет. Это связано с частичной стабилизацией ситуации на выходных.
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