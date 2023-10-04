На Харківщині засудили місцевих мародерів, які грабували будинки під час окупації

Злодій. Ілюстративне фото: google.com

На Харківщині під час російської окупації населеного пункту Борова, що в Ізюмському районі, чоловік та жінка обкрадали покинуті будинки людей. Суд вже призначив їм покарання.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Деталі злочину

Зазначається, що суд визнав винними 36-річну жінку та 35-річного чоловіка, які вчиняли крадіжки під час воєнного стану. Їм призначили 5 і 6 років позбавлення волі.

"Прокурори довели, що під час захоплення збройними силами рф смт Борова Ізюмського району раніше судимий чоловік і його знайома вирішили зайнятись крадіжками. Користуючись тим, що частина місцевих мешканців виїхала, рятуючись від російської окупації, зловмисники проникали до їхніх будинків та викрадали звідти майно", — йдеться у повідомленні.

Що викрадали злодії

Зловмисники переважно крали побутову техніку, посуд та інші речі. Все, що вони накрали, планували продати та заробити на чужих речах. Проте вони не змогли цього зробити. Після звільнення населеного пункту поліція знайшла частину речей за місцем їхнього проживання.

Під час суду зловмисники визнали свою вину. Обвинувальний вирок було винесено Котелевським районним судом Полтавської області.

Нагадаємо, у 2022 році окупанти грабували все, що могли з різних куточків України. На Київщині військові РФ забирали навіть чужі зубні щітки, якими користувались.