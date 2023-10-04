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В Харьковской области осудили местных мародеров, грабивших дома во время оккупации

4 октября 2023 13:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харьковской области осудили местных мародеров, грабивших дома во время оккупации
Вор. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харьковской области во время российской оккупации населенного пункта Борова, что в Изюмском районе, мужчина и женщина обворовывали заброшенные дома людей. Суд уже назначил им наказание.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Детали преступления

Суд признал виновными 36-летнюю женщину и 35-летнего мужчину, совершавших кражи во время военного положения. Им назначили 5 и 6 лет лишения свободы.

"Прокуроры доказали, что во время захвата вооруженными силами России пгт Борова Изюмского района ранее судимый мужчина и его знакомая решили заняться воровством. Пользуясь тем, что часть местных жителей уехала, спасаясь от российской оккупации, злоумышленники проникали в их дома и похищали оттуда имущество", — говорится в сообщении.

Что похищали воры

Злоумышленники преимущественно воровали бытовую технику, посуду и другие вещи. Все, что они украли, планировали продать и заработать на чужих вещах. Однако они не смогли этого сделать. После освобождения населенного пункта полиция обнаружила часть вещей по месту их жительства.

Во время суда злоумышленники признали свою вину. Обвинительный приговор был вынесен Котелевским районным судом Полтавской области.

Напомним, в 2022 году оккупанты грабили все, что могли из разных уголков Украины. В Киевской области военные РФ забирали даже чужие зубные щетки, которыми пользовались.

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