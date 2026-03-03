Відео
На Харківщині затримали агентку ФСБ, яка намагалася влаштуватися в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 12:08
Жінка влаштувалася в ТЦК на Харківщині, щоб зливати дані українських військових — агентку ФСБ затримано.
Затримана агентка ФСБ. Фото: СБУ

СБУ затримала жінку, яка на замовлення ФСБ намагалася працевлаштуватися до районного ТЦК на Харківщині, щоб шпигувати за українськими військовими. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє СБУ, передає Новини.LIVE.

Спроба проникнення агентки ФСБ до ТЦК

Контррозвідка СБУ викрила спробу російських спецслужб впровадити свою агентку до складу Збройних сил України. Затриманою виявилася психологиня-фрилансерка, яку дистанційно завербувала ФСБ.

Читайте також:

За даними слідства, жінка прибула з Черкас до Харківської області, орендувала житло та записалася на співбесіду на посаду психолога до районного ТЦК. У разі працевлаштування, вона мала передавати ворогу персональні дані українських військових та інформацію про дислокацію Сил оборони на сході.

Перед цим фігурантка об’їжджала прифронтову громаду, намагаючись виявити місця зосередження особового складу та техніки ЗСУ.

Заява СБУ про затримання агентки ФСБ
Повідомлення СБУ про затримання агентки ФСБ. Фото: скриншот

СБУ задокументувала її дії та затримала до того, як вона встигла потрапити до ТЦК.

Слідство також встановило, що раніше жінка коригувала повітряні удари РФ по енергооб’єктах Черкащини, фіксувала наслідки обстрілів та намагалася виявити позиції ППО. Після цього вона виконувала завдання ФСБ у Краматорську, де шукала запасні командні пункти українських військових.

Під час обшуків у неї вилучили смартфон із доказами зв’язку з ФСБ та набої до стрілецької зброї.

Жінці повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою без права застави. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше ми писали про жінку з Харківщини, яка допомогла виконати теракт проти поліції у Львові. 

Також ми повідомляли про затримку агента розвідки РФ в лавах ЗСУ на Харківщині.

Дмитро Крючков - редактор
Автор:
Дмитро Крючков
