Главная Харьков Агентка ФСБ пыталась устроиться в ТЦК на Харьковщине для шпионажа

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 12:08
На Харьковщине разоблачили агентку ФСБ — детали задержания и обвинения
Задержание агента ФСБ. Фото: СБУ

СБУ разоблачила женщину, которую ФСБ направила в Харьковскую область для сбора данных о военных. По версии следствия, она планировала устроиться психологом в районный ТЦК.

Об этом сообщает СБУ, передает Новини.LIVE.

Попытка проникновения агента ФСБ в ТЦК

Контрразведка СБУ разоблачила попытку российских спецслужб внедрить своего агента в состав Вооруженных сил Украины. Задержанной оказалась психолог-фрилансер, которую дистанционно завербовала ФСБ.

Читайте также:

По данным следствия, женщина прибыла из Черкасс в Харьковскую область, арендовала жилье и записалась на собеседование на должность психолога в районный ТЦК. В случае трудоустройства, она должна была передавать врагу персональные данные украинских военных и информацию о дислокации Сил обороны на востоке.

Перед этим фигурантка объезжала прифронтовую общину, пытаясь выявить места сосредоточения личного состава и техники ВСУ.

СБУ про задержание агентки ФСБ на Харьковщине
Сообщение СБУ о задержании агента ФСБ. Фото: скриншот

СБУ задокументировала ее действия и задержала до того, как она успела попасть в ТЦК.

Следствие также установило, что ранее женщина корректировала воздушные удары РФ по энергообъектам Черкасской области, фиксировала последствия обстрелов и пыталась выявить позиции ПВО. После этого она выполняла задание ФСБ в Краматорске, где искала запасные командные пункты украинских военных.

Во время обысков у нее изъяли смартфон с доказательствами связи с ФСБ и патроны к стрелковому оружию.

Женщине сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Она находится под стражей без права залога. Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о женщине из Харьковской области, которая помогла выполнить теракт против полиции во Львове.

Также мы сообщали о задержании агента разведки РФ в рядах ВСУ на Харьковщине.

Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
