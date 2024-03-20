На Харківщині затримали колаборанта, який коригував російські атаки в обхід ППО

Затриманий колаборант. Фото: СБУ

Українські контррозвідники ефективно виконали операцію затримання особи, яка звинувачується у зраді України. Чоловік передавав ворожим військам дані, які сприяли їхнім успішним повітряним атакам на територію Харкова, оминаючи системи ППО.

Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 20 березня.

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Деталі справи

У період початку масштабного вторгнення, зрадник збирав відомості про місцезнаходження та переміщення українських захисників.

Він зосередив увагу на визначенні позицій Збройних Сил України, зокрема систем протиповітряної оборони, що дозволило ворогу уникати їх при атаках.

Перед визволенням окупованих територій, підозрюваний утримувався від контактів з ворогом і залишався вдома, на околицях міста.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Співробітники Служби безпеки України ретельно стежили за ним і арештували в його оселі.

Розслідування показало, що зрадником виявився місцевий житель, завербований ворожою стороною до війни. Його родичка, яка командувала загоном "Ірбіс", була його головним ланцюгом зв’язку.

Вона передавала зібрану інформацію російським агентам для координації атак.

Що загрожує колаборанту

На даний момент, фігуранту пред’явили звинувачення у державній зраді. Він зараз перебуває під арештом і може отримати покарання у вигляді 15 років позбавлення волі та конфіскації майна.

Нагадаємо, що на Харківщині СБУ затримала диверсанта, який планував підірвати залізницю.

Раніше ми писали, що у Миколаєві затримали держзрадника, який звітував окупантам про переміщення ЗСУ.