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В Харьковской области задержали коллаборанта, который корректировал российские атаки в обход ПВО

20 марта 2024 15:47
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Бригадир София
редактор
В Харьковской области задержали коллаборанта, который корректировал российские атаки в обход ПВО
Задержаный коллаборант. Фото: СБУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские контрразведчики эффективно выполнили операцию задержания обвиняемого в измене Украины. Мужчина передавал вражеским войскам данные, способствовавшие их успешным воздушным атакам на территорию Харькова, минуя системы ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 20 марта.

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В период начала масштабного вторжения предатель собирал сведения о местонахождении и перемещении украинских защитников.

Он сосредоточил внимание на определении позиций Вооруженных Сил Украины, в частности, систем противовоздушной обороны, что позволило врагу избегать их при атаках.

Перед освобождением оккупированных территорий подозреваемый воздерживался от контактов с врагом и оставался дома, на окраинах города.

Допис СБУ. Фото: скриншот
Пост СБУ. Фото: скриншот
Допис СБУ. Фото: скриншот
Пост СБУ. Фото: скриншот

Сотрудники Службы безопасности Украины тщательно следили за ним и арестовали в его доме.

Расследование показало, что предателем оказался местный житель, завербованный враждебной стороной до войны. Его родственница, командовавшая отрядом "Ирбис", была его главной цепью связи.

Она передавала собранную информацию российским агентам для координации атак.

Что угрожает коллаборанту

На данный момент фигуранту предъявили обвинения в государственной измене. Он находится под арестом и может получить наказание в виде 15 лет лишения свободы и конфискации имущества.

Напомним, что в Харьковской области СБУ задержала диверсанта, который планировал взорвать железную дорогу.

Ранее мы писали, что в Николаеве задержали госпредателя, который отчитывался оккупантам о перемещении ВСУ.

СБУ
война
Харьковская область
Коллаборант
Харьков

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