На Харківщині СБУ затримала диверсанта, який планував підірвати залізницю

Затриманний диверсант. Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ запобігла проведенню російської диверсії на об'єктах Укрзалізниці на території Харківської області. У результаті спецоперації був затриманий диверсант, який намагався підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомий склад поблизу вузлової станції.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Матеріали справи

Зловмисником виявився місцевий житель, який працював на головне управління Генштабу ЗС Росії. За отриманими даними, для вчинення серії вибухів він планував використати саморобний вибуховий пристрій, інструкцію для його виготовлення отримавши від військової розвідки РФ.

Окупанти намагалися порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Збройних Сил України на Лиманському напрямку, але спротивитися їм вдалося завдяки вчасній реакції СБУ.

Під час розслідування було виявлено, що диверсант збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ в Харкові та Павлограді на Дніпропетровщині.

"Для цього зловмисник об’їжджав місцевість обох регіонів у темний час доби та приховано фіксував локації українських військ", — розповідають правоохоронці.

За даними слідства, фігурант дистанційно координував свої дії зі знайомим – представником агентурного апарату російського гру, який перебуває в рф. Для комунікації використовували анонімні чати у месенджерах. При обшуках у помешканні затриманого виявлено мобільний телефон та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що СБУ затримала жінку, яка "зливала" позиції ЗСУ напередодні звільнення Харківської області.

Також ми писали про те, що Служба безпеки України затримала російську інформаторку в Харківській області. Жінка коригувала ракетні удари по місту Ізюм.