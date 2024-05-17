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На Харківщині затримали зрадника, який "зливав" росіянам позиції ППО

17 травня 2024 12:21
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Харківській області затримали чоловіка, який зливав українську ППО росіянам
Харківський колаборант під час затримання. Фото: Харківська обласна прокуратура
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Правоохоронці на Харківщині затримали громадянина України, який передавав росіянам інформацію про розташування українських систем ППО. Чоловік таємно робив знімки та вказував координати українських військових окупантам.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у п'ятницю, 17 травня.

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Затриманим виявився чоловік із села Безлюдівка. Через месенджер він спілкувався із представниками ФСБ РФ. В Офісі Генпрокурора зазначили, що зловмисник був безробітним, а спілкуватись з окупантами почав наприкінці 2023 року.

Як визначили слідчі, чоловік свідомо та добровільно надсилав працівникам ФСБ координати розташування українських сил ППО.

Зрадник, якого затримали
Затриманий інформатор росіян. Фото: пост Офісу Генпрокурора у Telegram

Велосипедом він об'їжджав українські позиції і таємно фіксував координати, які потім могли допоомогти окупантам прицільно бити по системах ППО, які захищають околиці Харкова.

Чоловік за таку свою "роботу" не отримував ніяких грошей. Більше того, він не приховував своїх анкетних даних та навіть вислав росіянам фото повістки, яку йому вручили представники ТЦК.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану", — проінформували в Офісі Генпрокурора.  

Нагадаємо, 16 травня у Харківській області затримали 18-річного інформатора, який допомагав росіянам готувати наступ на Харків. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Працівники СБУ затримали в Одесі чоловіка, який коригував ракетні удари росіян по місту.

СБУ
Харків
держзрада
Колаборант
ППО
війна в Україні

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