В Харьковской области задержан мужчина, который сливал украинскую ПВО россиянам

Харьковский коллаборант при задержании. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители в Харьковской области задержали гражданина Украины, который передавал россиянам информацию о расположении украинских систем ПВО. Мужчина тайно делал снимки и указывал координаты украинских военных оккупантам

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу, 17 мая.

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Задержанным оказался мужчина из села Безлюдовка. Через мессенджер он общался с представителями ФСБ. В Офисе генпрокурора отметили, что злоумышленник был безработным, а общаться с оккупантами начал в конце 2023 года.

Как определили следователи, мужчина сознательно и добровольно направил работникам ФСБ координаты расположения украинских сил ПВО.

Задержанный информатор россиян. Фото: пост Офиса Генпрокурора в Telegram

Велосипедом он объезжал украинские позиции и тайно фиксировал координаты, которые затем могли помочь оккупантам прицельно избивать по системам ПВО, защищающим окрестности Харькова.

Мужчина за такую свою "работу" не получал никаких денег. Более того, он не скрывал свои анкетные данные и даже выслал россиянам фото повестки, которую ему вручили представители ТЦК.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры гражданин уведомлен о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения", — проинформировали в Офисфе Генпрокурора.

Напомним, 16 мая в Харьковской области задержан 18-летний информатор, который помогал россиянам готовить наступление на Харьков. Ему грозит пожизненное заключение.

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