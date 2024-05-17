Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области задержали предателя, который "сливал" россиянам позиции ПВО arrow

В Харьковской области задержали предателя, который "сливал" россиянам позиции ПВО

17 мая 2024 12:21
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Харьковской области задержан мужчина, который сливал украинскую ПВО россиянам
Харьковский коллаборант при задержании. Фото: Харьковская областная прокуратура
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Правоохранители в Харьковской области задержали гражданина Украины, который передавал россиянам информацию о расположении украинских систем ПВО. Мужчина тайно делал снимки и указывал координаты украинских военных оккупантам

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в пятницу, 17 мая.

Читайте также:

Как предатель передавал информацию россиянам

Задержанным оказался мужчина из села Безлюдовка. Через мессенджер он общался с представителями ФСБ. В Офисе генпрокурора отметили, что злоумышленник был безработным, а общаться с оккупантами начал в конце 2023 года.

Как определили следователи, мужчина сознательно и добровольно направил работникам ФСБ координаты расположения украинских сил ПВО.

Предатель, задержанный
Задержанный информатор россиян. Фото: пост Офиса Генпрокурора в Telegram

Велосипедом он объезжал украинские позиции и тайно фиксировал координаты, которые затем могли помочь оккупантам прицельно избивать по системам ПВО, защищающим окрестности Харькова.

Мужчина за такую свою "работу" не получал никаких денег. Более того, он не скрывал свои анкетные данные и даже выслал россиянам фото повестки, которую ему вручили представители ТЦК.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры гражданин уведомлен о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения", — проинформировали в Офисфе Генпрокурора.

Напомним, 16 мая в Харьковской области задержан 18-летний информатор, который помогал россиянам готовить наступление на Харьков. Ему грозит пожизненное заключение.

Сотрудники СБУ задержали в Одессе мужчину, который корректировал ракетные удары россиян по городу.

СБУ
Харьков
госизмена
Коллаборант
ПВО
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников