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На Харківщині збирають кошти на збереження музею Сковороди, який зруйнувала РФ

28 листопада 2023 13:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Харківщині збирають кошти на збереження музею Сковороди, який зруйнувала РФ
Зруйнований музей Сковороди на Харківщині. Фото: Gwara Media
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В музеї Григорія Сковороди, що на Харківщині, запускають збір коштів на консервацію комплексів, які збереглися на його території. Як відомо, його зруйнували російські окупанти. 

Про це повідомлила пресслужба музею.

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Що відомо про збір

Як відомо, ініціатива називається "301 справжній друг Сковороди" на честь 301-ї річниці від дня народження філософа.

Метою збору є три мільйони гривень, які потрібні на термінові протиаварійні роботи, щоб вціліла будівля музею встояла до капітального ремонту після закінчення війни. Зазначається, що на території збереглися могила Сковороди та його улюблені місця.

збір коштів на музей Сковороди
Зруйнований музей Сковороди на Харківщині. Фото: Gwara Media

Збереження музею

"Наближається ще одна зима, а музей досі не був законсервований. Що довше ми чекаємо, то більше він руйнується. Ми закликаємо підтримувати армію, бо вона зберігає життя тут і зараз. Та за можливості просимо долучитися до підтримки музею — культурної спадщини України", — кажуть у команді музею.

збір коштів на музей Сковороди
Зруйнований музей Сковороди на Харківщині. Фото: Gwara Media

Долучитися до збору можна, ставши "другом Сковороди". Таким чином, можна відкрити свій збір від 5 тисяч гривень. Як це зробити — читайте за посиланням. 

збір коштів на музей Сковороди
Зруйнований музей Сковороди на Харківщині. Фото: Gwara Media

Як відомо, в ніч проти 7 травня 2022 року ворог повністю зруйнував Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка, що на Харківщині. Колись там жив відомий філософ. 

збір коштів на музей Сковороди
Зруйнований музей Сковороди на Харківщині. Фото: Gwara Media

Нагадаємо, Україну вперше обрали до складу Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сталося це 22 листопада під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі.

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