На Харківщині збирають кошти на збереження музею Сковороди, який зруйнувала РФ

Зруйнований музей Сковороди на Харківщині. Фото: Gwara Media

В музеї Григорія Сковороди, що на Харківщині, запускають збір коштів на консервацію комплексів, які збереглися на його території. Як відомо, його зруйнували російські окупанти.

Про це повідомлила пресслужба музею.

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Що відомо про збір

Як відомо, ініціатива називається "301 справжній друг Сковороди" на честь 301-ї річниці від дня народження філософа.

Метою збору є три мільйони гривень, які потрібні на термінові протиаварійні роботи, щоб вціліла будівля музею встояла до капітального ремонту після закінчення війни. Зазначається, що на території збереглися могила Сковороди та його улюблені місця.

Зруйнований музей Сковороди на Харківщині. Фото: Gwara Media

Збереження музею

"Наближається ще одна зима, а музей досі не був законсервований. Що довше ми чекаємо, то більше він руйнується. Ми закликаємо підтримувати армію, бо вона зберігає життя тут і зараз. Та за можливості просимо долучитися до підтримки музею — культурної спадщини України", — кажуть у команді музею.

Зруйнований музей Сковороди на Харківщині. Фото: Gwara Media

Долучитися до збору можна, ставши "другом Сковороди". Таким чином, можна відкрити свій збір від 5 тисяч гривень. Як це зробити — читайте за посиланням.

Зруйнований музей Сковороди на Харківщині. Фото: Gwara Media

Як відомо, в ніч проти 7 травня 2022 року ворог повністю зруйнував Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка, що на Харківщині. Колись там жив відомий філософ.

Зруйнований музей Сковороди на Харківщині. Фото: Gwara Media

Нагадаємо, Україну вперше обрали до складу Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сталося це 22 листопада під час 24-ї сесії Генеральної асамблеї країн-учасниць Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі.