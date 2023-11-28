В Харьковской области собирают средства на сохранение музея Сковороды, который разрушила РФ

Разрушенный музей Сковороды в Харьковской области. Фото: Gwara Media

В музее Григория Сковороды в Харьковской области запускают сбор средств на консервацию комплексов, сохранившихся на его территории. Как известно, музей разрушили российские оккупанты.

Об этом сообщила пресс-служба музея.

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Что известно о сборе

Как известно, инициатива называется "301 настоящий друг Сковороды" в честь 301-летия со дня рождения философа.

Целью сбора является три миллиона гривен, которые нужны на срочные противоаварийные работы, чтобы уцелевшее здание музея устояло до капитального ремонта после окончания войны. На территории сохранились могила Сковороды и его любимые места.

Разрушенный музей Сковороды в Харьковской области. Фото: Gwara Media

Сохранение музея

"Приближается еще одна зима, а музей все еще не был законсервирован. Чем дольше мы ждем, тем больше он разрушается. Мы призываем поддерживать армию, потому что она сохраняет жизнь здесь и сейчас. Но по возможности просим приобщиться к поддержке музея — культурного наследия Украины", — говорят в команде музея.

Разрушенный музей Сковороды в Харьковской области. Фото: Gwara Media

Приобщиться к сбору можно, став "другом Сковороды". Таким образом, можно открыть свой сбор от 5 тысяч гривен. Как это сделать — читайте по ссылке.

Разрушенный музей Сковороды в Харьковской области. Фото: Gwara Media

Как известно, в ночь на 7 мая 2022 года враг полностью разрушил Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка Харьковской области. Когда-то там жил известный философ.

Разрушенный музей Сковороды в Харьковской области. Фото: Gwara Media

Напомним, Украину впервые избрали в состав Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Произошло это 22 ноября на 24-й сессии Генеральной ассамблеи стран-участниц Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.