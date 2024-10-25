Як суд покарав за передачу ФСБ інформації про ЗСУ жительку Харківської області

Будівля Дергачівського районного суду Харківської області. Фото: dr.hr.court.gov.ua

Жителька села Довжик Золочівського району Харківської області передавала представнику російської спецслужби інформацію про дислокацію ЗСУ. За вчинене порушницю притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Дергачівський районний суд Харківської області ухвалив у понеділок, 21 жовтня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, жінка, яка працювала прибиральницею службових приміщень цеху №73 АТ "Українські енергетичні машини", в червні та липні 2023 року надсилала в Telegram користувачу "Сергей рос. ФСБ" відомості про розташування військовослужбовців Нацгвардії України на території сільської ради, місця, де вони виконували бойові завдання, та енергетичний об'єкт АТ "Українські енергетичні машини".

За словами свідків, фігурантка ще з 2014 року підтримувала Росію, їздила до Москви та Бєлгорода. Після початку повномасштабної війни вона називала українців "бандерівцями" й "фашистами", а воїнів ЗСУ "нациками". Упродовж 2021–2023 років порушниця писала в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники", що "росіяни — хороші люди, а українці — тварюки". Також вона була підписана на Telegram-канали, що поширюють російські наративи.

Рішення суду

У суді обвинувачена не визнала свою провину. Жінка зізналася, що повідомляла про місцеперебування українських бійців знайомим, деякі з яких мають відношення до російського війська, однак заявила, що робила це, аби не допустити ракетних і артилерійських обстрілів цивільних об'єктів. За її словами, за таке інформування вона двічі отримала по п'ять тисяч гривень.

Фігурантку визнали винною та засудили до десятьох років ув'язнення. Більше року цього терміна вона вже відбула, бо з 30 серпня 2023 року перебуває під вартою.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок чоловіку, який отримав бойову повістку, однак проігнорував її. Військовозобов'язаного засудили до трьох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Києві суд обрав покарання для чоловіка, який убив свого товариша. За вчинене вбивця проведе за ґратами сім років.