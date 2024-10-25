Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині жінка інформувала ФСБ про розташування ЗСУ — що вирішив суд arrow

На Харківщині жінка інформувала ФСБ про розташування ЗСУ — що вирішив суд

25 жовтня 2024 01:32
Чекарьова Марія - редактор
Як суд покарав за передачу ФСБ інформації про ЗСУ жительку Харківської області
Будівля Дергачівського районного суду Харківської області. Фото: dr.hr.court.gov.ua
Чекарьова Марія - редактор

Жителька села Довжик Золочівського району Харківської області передавала представнику російської спецслужби інформацію про дислокацію ЗСУ. За вчинене порушницю притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Дергачівський районний суд Харківської області ухвалив у понеділок, 21 жовтня.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, жінка, яка працювала прибиральницею службових приміщень цеху №73 АТ "Українські енергетичні машини", в червні та липні 2023 року надсилала в Telegram користувачу "Сергей рос. ФСБ" відомості про розташування військовослужбовців Нацгвардії України на території сільської ради, місця, де вони виконували бойові завдання, та енергетичний об'єкт АТ "Українські енергетичні машини".

За словами свідків, фігурантка ще з 2014 року підтримувала Росію, їздила до Москви та Бєлгорода. Після початку повномасштабної війни вона називала українців "бандерівцями" й "фашистами", а воїнів ЗСУ "нациками". Упродовж 2021–2023 років порушниця писала в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники", що "росіяни — хороші люди, а українці — тварюки". Також вона була підписана на Telegram-канали, що поширюють російські наративи.

Рішення суду

У суді обвинувачена не визнала свою провину. Жінка зізналася, що повідомляла про місцеперебування українських бійців знайомим, деякі з яких мають відношення до російського війська, однак заявила, що робила це, аби не допустити ракетних і артилерійських обстрілів цивільних об'єктів. За її словами, за таке інформування вона двічі отримала по п'ять тисяч гривень.

Фігурантку визнали винною та засудили до десятьох років ув'язнення. Більше року цього терміна вона вже відбула, бо з 30 серпня 2023 року перебуває під вартою.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію. 

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок чоловіку, який отримав бойову повістку, однак проігнорував її. Військовозобов'язаного засудили до трьох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Києві суд обрав покарання для чоловіка, який убив свого товариша. За вчинене вбивця проведе за ґратами сім років.

суд ФСБ Колаборант судові рішення Харківська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:40 Брат Вакарчука звільнився зі служби у ТЦК

02:30 Звільнення зі служби за станом здоров'я — коли можливе і як подати рапорт

01:32 На Харківщині жінка інформувала ФСБ про розташування ЗСУ — що вирішив суд

01:30 Ексбранець Кремля Сенцов пояснив, як мотивувати людей до мобілізації

01:22 У Києві лунають вибухи

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

00:41 У Київській області чути вибухи — в чому причина

00:30 Помилка у "Резерв+" виключеного з обліку — що робити

00:15 Як боротися з корупцією у ТЦК — відповідь генерал-лейтенанта ЗСУ

00:04 Центральна МСЕК перевірила тисячі справ про інвалідність — які висновки

24 жовтня 2024

23:58 Синоптики попередили харків'ян про небезпечну погоду завтра

02:40 Брат Вакарчука звільнився зі служби у ТЦК

02:30 Звільнення зі служби за станом здоров'я — коли можливе і як подати рапорт

01:32 На Харківщині жінка інформувала ФСБ про розташування ЗСУ — що вирішив суд

01:30 Ексбранець Кремля Сенцов пояснив, як мотивувати людей до мобілізації

01:22 У Києві лунають вибухи

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

00:41 У Київській області чути вибухи — в чому причина

00:30 Помилка у "Резерв+" виключеного з обліку — що робити

00:15 Як боротися з корупцією у ТЦК — відповідь генерал-лейтенанта ЗСУ

00:04 Центральна МСЕК перевірила тисячі справ про інвалідність — які висновки

24 жовтня 2024

23:58 Синоптики попередили харків'ян про небезпечну погоду завтра

19:34 Безоплатна медицина для військових та їхніх сімей — новий проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

23:28 Нардепка заявила про навмисне затягування реформи МСЕК — яка причина

Text

22:09 Нардепка заявила про проблему, яка виникла між парламентом та урядом

Text

19:38 Зростання кількості заброньованих та Ставка Зеленського — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критичних підприємств — нардеп назвав кількість заброньованих

Text

17:55 Страта українських полонених та війська КНДР у РФ — ефір Вечір.LIVE

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

17:48 Експерт назвав ключові аспекти енергетичної стабільності в Україні

Text

15:17 Камельчук пояснив, які заклади виконуватимуть функції МСЕК та що покращиться

Text

13:13 Переговори про закінчення війни та повернення відключень світла — ефір День.LIVE

Text

10:58 Тимочко пояснив, як росіяни використовуватимуть військових КНДР на фронті

Text

08:00 Зеленський і Сирський провели нараду та ухвалили рішення — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні