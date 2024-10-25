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В Харьковской области женщина информировала ФСБ о расположении ВСУ — что решил суд

25 октября 2024 01:32
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как суд наказал за передачу ФСБ информации об ВСУ жительницу Харьковской области
Здание Дергачевского районного суда Харьковской области. Фото: dr.hr.court.gov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Жительница села Довжик Золочевского района Харьковской области передавала представителю российской спецслужбы информацию о дислокации ВСУ. За совершенное нарушительницу привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Дергачевский районный суд Харьковской области вынес в понедельник, 21 октября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, женщина, работавшая уборщицей служебных помещений цеха №73 АО "Украинские энергетические машины", в июне и июле 2023 года отправляла в Telegram пользователю "Сергей рос. ФСБ" сведения о расположении военнослужащих Нацгвардии Украины на территории сельского совета, местах, где они выполняли боевые задания и энергетическом объекте АО "Украинские энергетические машины".

По словам свидетелей, фигурантка еще с 2014 года поддерживала Россию, ездила в Москву и Белгород. После начала полномасштабной войны она называла украинцев "бандеровцами" и "фашистами", а воинов ВСУ "нациками". В течение 2021-2023 годов нарушительница писала в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники", что "россияне — хорошие люди, а украинцы — твари". Также она была подписана на Telegram-каналы, распространяющие российские нарративы.

Решение суда

В суде обвиняемая не признала свою вину. Женщина призналась, что сообщала о местонахождении украинских бойцов знакомым, некоторые из которых имеют отношение к российской армии, однако заявила, что делала это, чтобы не допустить ракетных и артиллерийских обстрелов гражданских объектов. По ее словам, за такое информирование она дважды получила пять тысяч гривен.

Фигурантку признали виновной и приговорили к десяти годам заключения. Больше года этого срока она уже отбыла, потому что с 30 августа 2023 года находится под стражей.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Харькове вынесли приговор мужчине, который получил боевую повестку, однако проигнорировал ее. Военнообязанного приговорили к трем годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Киеве суд избрал наказание для мужчины, который убил своего товарища. За совершенное убийца проведет за решеткой семь лет.

суд ФСБ Коллаборант судебные решения Харьковская область

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