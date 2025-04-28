Окупація Козачої Лопані на Харківщині — суд виніс вирок колаборантці, яка співпрацювала з РФ

На Харківщині жінка працювала на РФ в час окупації — суд покарав
Під час окупації села Козача Лопань Дергачівського районі Харківської області жінка співпрацювала з росіянами. Вона обіймала посаду "начальника відділу документаційного забезпечення" і отримувала зарплату в російських рублях.
Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Деталі справи
У матеріалах суду вказано, що 45-річна жителька регіону добровільно стала на бік ворога. Вона погодилася працювати на так звану "тимчасову цивільну адміністрацію Харківського району", де обійняла посаду "начальника відділу документаційного забезпечення" і отримувала зарплату в російських рублях.
Серед місцевих мешканців колаборантка активно пропагувала необхідність отримання російських паспортів і переконувала людей у неминучості проведення "референдуму".
Її діяльність відзначили представники окупаційної адміністрації: зрадницю урочисто нагородили "почетной грамотой", яку особисто вручив головний ставленик окупантів на Харківщині.
До війни фігурантка справи працювала головним спеціалістом у Дергачівській міській раді. Мала досвід у питаннях документообігу та роботи зі зверненнями громадян, що й допомогло їй стати корисною для окупантів.
Рішення суду
Жінці призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Також їй на 10 років заборонили працювати в органах влади та сфері надання публічних послуг. Крім того, її майно буде конфісковано на користь держави.
Наразі жінка переховується на території РФ та перебуває у розшуку. Відповідно до законодавства, строк відбуття покарання для неї почнеться лише після фактичного затримання, а до того часу строки давності притягнення до відповідальності зупиняються.
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