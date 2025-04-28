Окупація Козачої Лопані на Харківщині — суд виніс вирок колаборантці, яка співпрацювала з РФ

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Під час окупації села Козача Лопань Дергачівського районі Харківської області жінка співпрацювала з росіянами. Вона обіймала посаду "начальника відділу документаційного забезпечення" і отримувала зарплату в російських рублях.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що 45-річна жителька регіону добровільно стала на бік ворога. Вона погодилася працювати на так звану "тимчасову цивільну адміністрацію Харківського району", де обійняла посаду "начальника відділу документаційного забезпечення" і отримувала зарплату в російських рублях.

Серед місцевих мешканців колаборантка активно пропагувала необхідність отримання російських паспортів і переконувала людей у неминучості проведення "референдуму".

Її діяльність відзначили представники окупаційної адміністрації: зрадницю урочисто нагородили "почетной грамотой", яку особисто вручив головний ставленик окупантів на Харківщині.

До війни фігурантка справи працювала головним спеціалістом у Дергачівській міській раді. Мала досвід у питаннях документообігу та роботи зі зверненнями громадян, що й допомогло їй стати корисною для окупантів.

Рішення суду

Жінці призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі. Також їй на 10 років заборонили працювати в органах влади та сфері надання публічних послуг. Крім того, її майно буде конфісковано на користь держави.

Наразі жінка переховується на території РФ та перебуває у розшуку. Відповідно до законодавства, строк відбуття покарання для неї почнеться лише після фактичного затримання, а до того часу строки давності притягнення до відповідальності зупиняються.

Раніше ми писали, що у Херсонській області жінка допомагала росіянам проводити незаконний референдум. Її суд покарав.

А прокурор Великобурлуцького відділу Дмитро Решетняк розповів про випадки колаборації під час окупації Купʼянщини.