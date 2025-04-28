Оккупация Казачьей Лопани на Харьковщине - суд вынес приговор сотрудничавшей с РФ коллаборационистке

Сух принял решение. Иллюстративное фото: Высшая школа адвокатов

Во время оккупации села Казачья Лопань Дергачевского районе Харьковской области женщина сотрудничала с россиянами. Она занимала должность "начальника отдела документационного обеспечения" и получала зарплату в российских рублях.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В материалах суда указано, что 45-летняя жительница региона добровольно стала на сторону врага. Она согласилась работать на так называемую "временную гражданскую администрацию Харьковского района", где заняла должность "начальника отдела документационного обеспечения" и получала зарплату в российских рублях.

Среди местных жителей коллаборантка активно пропагандировала необходимость получения российских паспортов и убеждала людей в неизбежности проведения "референдума".

Ее деятельность отметили представители оккупационной администрации: предательницу торжественно наградили "почетной грамотой", которую лично вручил главный ставленник оккупантов на Харьковщине.

До войны фигурантка дела работала главным специалистом в Дергачевском городском совете. Имела опыт в вопросах документооборота и работы с обращениями граждан, что и помогло ей стать полезной для оккупантов.

Решение суда

Женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Также ей на 10 лет запретили работать в органах власти и сфере предоставления публичных услуг. Кроме того, ее имущество будет конфисковано в пользу государства.

Сейчас женщина скрывается на территории РФ и находится в розыске. В соответствии с законодательством, срок отбывания наказания для нее начнется только после фактического задержания, а к тому времени сроки давности привлечения к ответственности останавливаются.

Ранее мы писали, что в Херсонской области женщина помогала россиянам проводить незаконный референдум. Ее суд наказал.

А прокурор Великобурлукского отдела Дмитрий Решетняк рассказал о случаях коллаборации во время оккупации Купянщины.