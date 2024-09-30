Жінка влаштувалася працювати у харківську школу після співпраці з окупантами — суд виніс вирок

Судове засідання. Ілюстративне фото: Національна школа суддів України

На Харківщині під час окупації жінка очолила гімназію в Дворічанській громаді та впроваджувала російську освітню систему. Суд виніс вирок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що жінка пропрацювала у системі освіти понад 30 років. У 2022 році під час окупації частини області російськими військами вона очолила Кам’янську гімназію.

Фігурантка справи займалася набором учнів і працівників, виплачувала зарплати в російських рублях, роздавала підручники російського видавництва і вилучила українську символіку з класних куточків.

Також вона змушувала вчителів проходити курси підвищення кваліфікації в Курську для навчання за російськими стандартами.

Після деокупації регіону жінка переїхала до Харкова, отримала статус ВПО і працевлаштувалася в місцеву школу.

Суд першої інстанції визнав жінку винною та присудив покарання у вигляді шести місяців арешту та позбавлення права обіймати певні посади.

В апеляційній скарзі прокурор попросив вирок суду першої інстанції скасувати з підстав невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченої через м'якість.

Рішення суду

Дослідивши рішення першої інстанції, Харківський апеляційний суд 25 вересня виніс суворіший вирок — жінку засудили до одного року позбавлення волі та на 10 років заборонили обіймати посади в освітній галузі й державних органах.

Раніше ми писали що на Харківщині під час окупації частини Куп'янського району працівник агропідприємства пішов на співпрацю з окупантами та допомагав їм будувати блокпост. Для цього колаборант використовував техніку підприємства.

Нагадаємо, служба безпеки затримала російського агента у Донецькій області, який допомагав окупантам наступати на Покровськ та шпигував за Силами оборони. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.