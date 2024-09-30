Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині жінка впроваджувала стандарти російської освіти — суд виніс вирок arrow

На Харківщині жінка впроваджувала стандарти російської освіти — суд виніс вирок

30 вересня 2024 14:26
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Жінка влаштувалася працювати у харківську школу після співпраці з окупантами — суд виніс вирок
Судове засідання. Ілюстративне фото: Національна школа суддів України
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

На Харківщині під час окупації жінка очолила гімназію в Дворічанській громаді та впроваджувала російську освітню систему. Суд виніс вирок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що жінка пропрацювала у системі освіти понад 30 років. У 2022 році під час окупації частини області російськими військами вона очолила Кам’янську гімназію.

Фігурантка справи займалася набором учнів і працівників, виплачувала зарплати в російських рублях, роздавала підручники російського видавництва і вилучила українську символіку з класних куточків.

Також вона змушувала вчителів проходити курси підвищення кваліфікації в Курську для навчання за російськими стандартами.

Після деокупації регіону жінка переїхала до Харкова, отримала статус ВПО і працевлаштувалася в місцеву школу. 

Суд першої інстанції визнав жінку винною та присудив покарання у вигляді шести місяців арешту та позбавлення права обіймати певні посади.

В апеляційній скарзі прокурор попросив вирок суду першої інстанції скасувати з підстав невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченої через м'якість.

Рішення суду

Дослідивши рішення першої інстанції, Харківський апеляційний суд 25 вересня виніс суворіший вирок — жінку засудили до одного року позбавлення волі та на 10 років заборонили обіймати посади в освітній галузі й державних органах.

Раніше ми писали що на Харківщині під час окупації частини Куп'янського району працівник агропідприємства пішов на співпрацю з окупантами та допомагав їм будувати блокпост. Для цього колаборант використовував техніку підприємства. 

Нагадаємо, служба безпеки затримала російського агента у Донецькій області, який допомагав окупантам наступати на Покровськ та шпигував за Силами оборони. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

суд Харків Колаборант окупація судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:27 Готував теракти проти ЗСУ — резидент ФСБ отримав довічне ув'язнення

14:26 На Харківщині жінка впроваджувала стандарти російської освіти — суд виніс вирок

14:22 Стало відомо, скільки матчів зіграє Лунін через травму Куртуа

14:19 Одеські нацгвардійці показали, як нищать ворога на полі бою

14:19 "Енергоатом" замовив захист АЕС від "шахедів" після виступу Зеленського в ООН

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

14:15 Нова пошта планує змінити низку тарифів з 1 жовтня

13:58 В Україну прийде похолодання — прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра

13:49 Відстрочка за доглядом за близькими буде, але є нюанс, — одеський юрист

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

13:34 Савчук пояснила, чому рідні загиблих військових не можуть отримати компенсації

14:27 Готував теракти проти ЗСУ — резидент ФСБ отримав довічне ув'язнення

14:26 На Харківщині жінка впроваджувала стандарти російської освіти — суд виніс вирок

14:22 Стало відомо, скільки матчів зіграє Лунін через травму Куртуа

14:19 Одеські нацгвардійці показали, як нищать ворога на полі бою

14:19 "Енергоатом" замовив захист АЕС від "шахедів" після виступу Зеленського в ООН

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

14:15 Нова пошта планує змінити низку тарифів з 1 жовтня

13:58 В Україну прийде похолодання — прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра

13:49 Відстрочка за доглядом за близькими буде, але є нюанс, — одеський юрист

13:34 Савчук пояснила, чому рідні загиблих військових не можуть отримати компенсації

13:27 Остапу Стахіву не обрали запобіжний захід — яка причина

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокоментував чутки про відставку Буданова, Умєрова та Федорова

Text

10:47 ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів — деталі

Text

10:22 Знищення С-300 в Криму змінило тактику російських ударів по Запоріжжю, — Тимочко

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

08:00 Масована атака на Україну та нові кадрові рішення — ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2024
Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд