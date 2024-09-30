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Под Харьковом женщина внедряла стандарты российского образования — что решил суд

30 сентября 2024 14:26
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Женщина устроилась работать в харьковскую школу после сотрудничества с оккупантами - суд вынес приговор
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Национальная школа судей Украины
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Харьковской области во время оккупации женщина возглавила гимназию в Дворичанской общине и внедряла российскую образовательную систему. Суд вынес приговор.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что женщина проработала в системе образования более 30 лет. В 2022 году во время оккупации части области российскими войсками она возглавила Каменскую гимназию.

Фигурантка дела занималась набором учащихся и работников, выплачивала зарплаты в российских рублях, раздавала учебники российского издательства и изъяла украинскую символику из классных уголков.

Также она заставляла учителей проходить курсы повышения квалификации в Курске для обучения по российским стандартам.

После деоккупации региона женщина переехала в Харьков, получила статус ВПЛ и трудоустроилась в местную школу.

Суд первой инстанции признал женщину виновной и присудил наказание в виде шести месяцев ареста с лишением права занимать определенные должности.

В апелляционной жалобе прокурор попросил приговор суда первой инстанции отменить по основаниям несоответствия назначенного судом наказания постепени тяжести уголовного правонарушения и лицу обвиняемого из-за мягкости.

Решение суда

Исследовав решение первой инстанции, Харьковский апелляционный суд 25 сентября вынес более строгий приговор — женщину приговорили к одному году лишения свободы и на 10 лет запретили занимать должности в сфере образования и государственных органах.

Ранее мы писали, что на Харьковщине во время оккупации части Купянского района работник агропредприятия пошел на сотрудничество с оккупантами и помогал им строить блокпост. Для этого коллаборант использовал технику предприятия.

Напомним, служба безопасности задержала российского агента в Донецкой области, который помогал оккупантам наступать на Покровск и шпионил за Силами обороны. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

суд Харьков Коллаборант оккупация судебные решения

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