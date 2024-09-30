Женщина устроилась работать в харьковскую школу после сотрудничества с оккупантами - суд вынес приговор

Под Харьковом женщина внедряла стандарты российского образования — что решил суд
В Харьковской области во время оккупации женщина возглавила гимназию в Дворичанской общине и внедряла российскую образовательную систему. Суд вынес приговор.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что женщина проработала в системе образования более 30 лет. В 2022 году во время оккупации части области российскими войсками она возглавила Каменскую гимназию.
Фигурантка дела занималась набором учащихся и работников, выплачивала зарплаты в российских рублях, раздавала учебники российского издательства и изъяла украинскую символику из классных уголков.
Также она заставляла учителей проходить курсы повышения квалификации в Курске для обучения по российским стандартам.
После деоккупации региона женщина переехала в Харьков, получила статус ВПЛ и трудоустроилась в местную школу.
Суд первой инстанции признал женщину виновной и присудил наказание в виде шести месяцев ареста с лишением права занимать определенные должности.
В апелляционной жалобе прокурор попросил приговор суда первой инстанции отменить по основаниям несоответствия назначенного судом наказания постепени тяжести уголовного правонарушения и лицу обвиняемого из-за мягкости.
Решение суда
Исследовав решение первой инстанции, Харьковский апелляционный суд 25 сентября вынес более строгий приговор — женщину приговорили к одному году лишения свободы и на 10 лет запретили занимать должности в сфере образования и государственных органах.
Ранее мы писали, что на Харьковщине во время оккупации части Купянского района работник агропредприятия пошел на сотрудничество с оккупантами и помогал им строить блокпост. Для этого коллаборант использовал технику предприятия.
Напомним, служба безопасности задержала российского агента в Донецкой области, который помогал оккупантам наступать на Покровск и шпионил за Силами обороны. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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