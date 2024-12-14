На Харківщині жінка отримала три роки за збергання психотропів

Суддя на засіданні. Ілюстративне фото: pexels.com

Мешканка Чугуєва, неодноразово судима, у серпні 2023 року придбала наркотичні речовини, а через п'ять місяців знайшла у посадці предмет, який, за даними експертизи, був ручною гранатою. Суд виніс жінці вирок за зберігання наркотиків та незаконне поводження зі зброєю.

Про це йдеться у матеріалах Єдиного державного реєстру судових справ.

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Обставини справи

"У місті Чугуїв, використовуючи Telegram, вона зв'язалася із невідомим, від якого отримала інформацію про розташування розфасованих психотропів в обмін на гроші. Шляхом "закладки" жінка придбала чотири полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною білого кольору та один зіп-пакет з рослинною речовиною зеленого кольору", — йдеться у матеріалах справи.

Наркотичні препарати жінка зберігала у себе вдому, не маючи на меті збути їх. У січні цього року правоохоронці обшукали її помешкання та вилучили речові докази. Після експертизи стало відомо, що у пакетах були РVР та канабіс.

"Крім того, 24 січня 2024 року жінка знайшла на ґрунті серед дикоростучої трави у посадці металеві предмети, схожі на гранату та підривач. Вона підняла їх та пішла додому", — сказано у документі.

Під час засідання обвинувачена визнала свою провину. Вона також повідомила, що має двох неповнолітніх дітей — 2007 та 2013 року народження, якими опікується її мати.

Що вирішив суд

Згідно з матеріалами справи, на момент провадження жінка відбувала покарання за вироком Київського районного суду Харкова. За сукупністю порушень суд призначив їй три роки позбавлення волі.

У Львові суддя Залізничного районного суду покарав місцеву жительку за домашнє насильство психологічного характеру над її свекрухою.

Нагадаємо, на Львівщині суд покарав жінку, яка публікувала у соцмережах пропагандистські проросійські символи.