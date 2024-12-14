В Харьковской области женщина получила три года за сохранение психотропов

Судья на заседании. Иллюстративное фото: pexels.com

Жительница Чугуева, неоднократно судимая, в августе 2023 года приобрела наркотические вещества, а пять месяцев спустя нашла в посадке предмет, который, по данным экспертизы, был ручной гранатой. Суд вынес женщине приговор за хранение наркотиков и незаконное обращение с оружием.

Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных дел.

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Обстоятельства дела

"В городе Чугуев, используя Telegram, она связалась с неизвестным, от которого получила информацию о расположении расфасованных психотропов в обмен на деньги. Путем "закладки" женщина приобрела четыре полимерных зип-пакета с кристаллическим веществом белого цвета и один зип-пакет из растительным веществом зеленого цвета", — говорится в материалах дела.

Наркотические препараты женщина хранила у себя дома, не ставя своей целью сбыть их. В январе этого года правоохранители обыскали ее помещение и изъяли вещественные доказательства. После экспертизы стало известно, что в пакетах были РVР и каннабис.

"Кроме того, 24 января 2024 года женщина нашла на почве среди дикорастущей травы в посадке металлические предметы, похожие на гранату и взрыватель. Она подняла их и пошла домой", — говорится в документе.

Во время заседания обвиняемая признала свою вину. Она также сообщила, что у нее двое несовершеннолетних детей — 2007 и 2013 года рождения, о которых заботится ее мать.

Что решил суд

Согласно материалам дела, в момент производства женщина отбывала наказание по приговору Киевского районного суда Харькова. По совокупности нарушений суд назначил ей три года лишения свободы.

Во Львове судья Железнодорожного районного суда наказал местную жительницу за домашнее насилие психологического характера над ее свекровью.

Напомним, во Львовской области суд наказал женщину, публиковавшую в соцсетях пропагандистские пророссийские символы.